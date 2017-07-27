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TANAP proje ve destekleri Biga TSO'da anlatıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:07
TANAP proje ve destekleri Biga TSO'da anlatıldı
TANAP proje ve destekleri Biga TSO'da anlatıldı

(Fotoğraflı)

Toprak Akkaya
ÇANAKKALE (İHA) - TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Köşe Bucak Tarımsal Danışmanlık Şirketi uzmanlarınca Biga Ticaret ve Sanayi Odasında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Biga Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda düzenlenen toplantıya; İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Vasfi Karaca, Ziraat Odası Başkanı Beytullah Elmacı, Biga TSO Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Doğan, Oda üyeleri, köy muhtarları, davetliler ve basın mensupları katıldı. Toplantının açılışında konuşan Başkan Şadan Doğan tüm katılımcılara TANAP'ın sosyal ve çevresel proje desteklerinden yararlanma çağrısında bulundu.
Toplantının bilgilendirme bölümünde Köşe Bucak Tarımsal Danışmanlık Şirketinden Uzman Tarım Danışmanı Musa Uzun, Ziraat Mühendisleri Hülya Yavuz ve Meltem Kaynar tarafından TANAP Boru Hattı'nın geçiş güzergahında bulunan Biga ve köylerinde uygulanacak sosyal ve çevresel yatırım programlarının hibe içeriği, kuralları, başvuru süreci, başvuru sahipleri ve değerlendirme kriterleri hakkında katılımcılar bilgilendirildi.
(UYC-UGR)

27.07.2017 15:09:04 TSI
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