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Sıcak havalarda sıvı tüketimine dikkat



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Ertunç Öztürk

UŞAK (İHA) - Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Ceren Döğerli Kantar, sıcak havalarda çocukların dondurmadan çok, evde hazırlanan dondurulmuş meyve süt karışımlarının daha sağlıklı olacağını önerirken, sıvı tüketiminin önemine dikkat çekti.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşe Ceren Döğerli Kantar, sıcak havalarda vatandaşların idrar, dışkı ve ter yoluyla çok fazla sıvı kaybettiğini, günlük ortalama su tüketiminin artırılarak 80 ML çıkarılması gerektiğine vurgu yaptı.

Elektrolit dengesini sağlamak vitamin mineral ihtiyacını karşılayabilmek için taze mevsim meyvelerinin tercih edilmesi gerektiğini kaydeden Kantar; ''Yaz aylarında olduğumuz için yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı. Çok ağır besinler tercih edilmemeli bu besinler yaz aylarında hem sindirimi zorlaştırır hem halsizlik hem de yorgunluk hissi verir. Uzun süre tokluk sağlayacağı için sebze yemekleri tercih edilmeli yazın sıcak havalarda vatandaşlarımıza serinlik versin diye yoğurt, ayran, cacık gibi yiyecekleri yemelerini tavsiye ediyoruz.'' dedi.

Kronik şeker hastalığı bulunan kişilerin yaz aylarında 2 ila 2.5 saat aralıklarla ara öğün yemek yemeleri gerektiğini belirten Kantar, dengeli beslenmenin kan şekerini de dengeleyeceğini söyledi.

Tatlı ihtiyaçlarını gidermek için sütlü tatlıların tercih edilmesi gerektiğini anlatan Kantar; ''Biz hastalarımıza genellikle tatlı ihtiyaçlarını gidermeleri için oldukça hafif tatlıların tüketilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bu hususa özellikle şeker hastaları özen göstermeli. İçerisinde bulunduğumuz yaz aylarında bu tür hastalığı bulunan kişiler su tüketimine de özen göstererek günlük 80 ML'ye yakın sıvı tüketimi yapmaları gerekiyor.'' şeklinde konuştu.

Tansiyon problemi olan kişilerinde su tüketimini daha çok yapmaları gerektiğinin altını çizen Kantar, serinlemek için günlük çok fazla maden suyu tüketilmemesi gerektiğini aksi halde tansiyon dengesizliği ile karşı karşıya kalınabildiğini kaydetti. Kalp problemi olan kişilerinde bol miktarda meyve sebze tüketmeleri gerektiğine vurgu yapan Kantar'' hazır mevsimsel olan meyve ve sebze tercih edilmeli. Bunun yanında badem ceviz gibi yiyecekleri takviye ederlerse en azından kalpteki değerlerin düzenlemesine yardımcı olmuş olurlar'' dedi.

Yaz aylarında dondurma tüketimine dikkat edilmesi gerektiğini belirten Kantar'' yaz aylarında çocuklarımız çok fazla dondurma tüketiyor fakat sağlıkları açısından oldukça tehlikeli bol kremalı yağlı dondurmaların tüketimi kısıtlanmalı. Ailelerin çocukları için buzdolabında yaptıkları soğuk puding yada yine evde yapılmış meyvelerden oluşan dondurma gibi sağlıklı yiyecekleri tercih etmelerini istiyoruz'' dedi.

(EÖ-MB-Y)



27.07.2017 15:10:59 TSI

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