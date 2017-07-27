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1 porsiyon köfte isteyen müşterilere 2 porsiyonda ısrar eden iş yeri sahibine ceza

- Edirne Belediyesinden sıkı denetim



(Fotoğraflı)



Ahmet Cafer

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesine vatandaşlar tarafından şahsen, mail yolu ve Alo 153 şikayet hattı ile gelen şikayetler değerlendirilerek yapılan incelemeler sonucunda, kentteki bazı restoranlara ve taksi şoförlerine para cezası kesildi.

Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; bir lokantada 2 çorba 1 köfte siparişi vermek isteyen kişilere 2 porsiyon köfte yemeleri konusunda ısrar ettiği öne sürülen iş yeri sahibine Edirne Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından tutanak tutularak Edirne İl Ticaret Müdürlüğüne bildirilip 'tüketicinin koruması' kanununun 'satıştan kaçınma' içerikli 6'ncı maddesi gereğince 240 TL para cezası uygulandı.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; Edirne Belediyesi Taksi Belediye Yönetmeliğinin 18/19 maddesine aykırı olarak; Saraçhane Stadyumu ile Meriç Köprüsü yol güzergahı üzerinde taksimetre açmadığı tespit edilen taksi şoförüne Belediye Encümeni kararıyla 457 TL para cezası verildiği bildirildi.

Edirne Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri yaptıkları ortak yazılı açıklamada "İlimizde faaliyet gösteren işletmelere ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşıladıkları ulaşım araçlarına denetimlerimiz hız kesmeden devam etmekte olup bu tarz olumsuz durumlarla karşılaşan vatandaşlarımızın şikayetlerini Belediye Başkanlığımıza bildirmeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

(AC-MK-Y)



27.07.2017 15:11:03 TSI

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