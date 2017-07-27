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Didim'de her ay 25 kişiye uygulamalı girişimcilik eğitimi veriliyor



(Fotoğraflı)



Onur Durmuş

AYDIN (İHA) - Didim Ticaret Odası, İŞKUR ve KOSGEB işbirliği ile Didim'de Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak ve girişimcileri iş planı kavramı ile tanıştırarak başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen uygulamalı girişimcilik eğitimleri devam ediyor.

Girişimcilerle konuşmak üzere bir süre eğitime katılan İŞKUR Söke Hizmet Merkezi Müdürü Cemil Altun ve Didim Ticaret Odası Genel Sekreteri Mustafa Erğan kursiyerlere eğitimde ve sonrasında açacakları işlerinde başarılar diledi.

Eğitime katılan kursiyerler de kendilerine sağlanan eğitim imkanlarından dolayı KOSGEB İŞKUR ve Didim Ticaret Odasına teşekkür etti.

Ticaret odasının son dört yıldır gerçekleştirdiği eğitimlerde bu güne kadar 500'e yakın kişi eğitim aldı. Ticaret Odası 2017 sonuna kadar açacağı sınıflar için kayıtlara devam ediyor.

Didim Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Üstündağ, eğitimlerin amacının girişimci adaylarının ve ilçemizin ekonomisine katkıda bulunmak olduğunu söyleyerek, tüm adaylardan başarılı işletmeler kurmalarını beklediklerini vurguladı.

(OD-MB-Y)



27.07.2017 15:12:14 TSI

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