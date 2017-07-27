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Şırnak'a atanan öğretmenler kente gelmeye başladı



(Fotoğraflı)



Melih Yiğit

ŞIRNAK (İHA) - Milli Eğitim Bakanlığınca 2017 Temmuz ayı atama döneminde Şırnak'a ataması yapılan bin 606 öğretmen göreve başlama işlemlerini yapmak üzere kente gelmeye başladı.

Milli Eğitim Bakanlığınca, Şırnak ve ilçelerine atamaları yapılan bin 606 öğretmenden bazıları, göreve başlama işlemlerini yapmak üzere Şırnak Milli Eğitim Müdürlüğüne geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü koridorları ve bahçesinde uzun kuyruklar oluşurken, kentte gelen öğretmenlerin heyecanlı olduğu göründü. Kayseri'den gelen Selda Şahin, "Şırnak'a atanmam garip bir duygu yaşadım. Biraz heyecan da var. Açıkçası biraz tedirginlik de var. Ama doğuda öğretmenlik yapmak güzel bir şey olacak. Taşınacağız Şırnak'a, umarım 6 yıl güzel geçecek. Yolda gelirken kafamızda birçok soru işareti vardı ama buraya gelince çok rahatladık. Herkes çok yardımcı oldu" dedi.

Gaziantep'ten kızı ile birlikte gelen Kazım Akkul, "Kızımın Şırnak'a atanmasından çok gurur duydum. Kızımız Din Kültürü öğretmeni, inşallah dini bilgiler öğretir çocuklarımıza. Biz de onlardan gurur duyarız. Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun derim. Ben çok sevindim, kızım 'Baba atamam Şırnak'a düştü' diye çığlıklar attı. Ben de 'Kızım oralar güzel yerler. Oralarda bizim arkadaşlarımız, vatandaşlarımız var' dedim. Şırnak kötü bir yer değil" diye konuştu.

Afyonlu Özlem Çeliktaş, "21'inci tercihimde Şırnak'ın Silopi ilçesini yazdım. Daha öncesinden de benim kuzenim Şırnak merkezde görev yapmıştı. O önerdi Silopi'yi ben de orayı yazdım. Beklediğim bir yer geldi sonuç olarak mutluyum. İnşallah hayırlı olur" ifadelerinde bulundu.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz ise, şunları söyledi:

"Şırnak ve ilçelerine bin 606 öğretmen atandı. Şırnak merkeze 244, Silopi'ye 390, Cizre'ye 367, İdil'e 235, Güçlükonak'a 86,Beytüşşebap'a 103 ve Uludere'ye 180 öğretmenimiz atandı. Yeni atanan öğretmenlerimize görevlerinde başarılar dilerim."

(MY-MP-Y)



27.07.2017 15:12:42 TSI

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