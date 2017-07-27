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Fuarda Düzce'nin kusursuz kafesi ilgi çekti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:14
Fuarda Düzce'nin kusursuz kafesi ilgi çekti
Fuarda Düzce'nin kusursuz kafesi ilgi çekti

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi, Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği ve Türkiye Beyazay Derneği işbirliği ile yapımı devam eden, engellilerin rehabilitasyonu ve istihdamına yönelik "Kusursuz Kafe" Ankara'da düzenlenen fuarda ilgi odağı oldu.
Düzce Belediyesi Kent Park alanı içinde son düzenlemeleri tamamlanan ve 3 Ağustos'da kapılarını açacak olan "Kusursuz Kafe" Ankara'da düzenlenen fuara katıldı. Düzce Belediyesi AB Proje Ofisi ekibinin katıldığı fuarda yoğun ilgi gören "Kusursuz Kafe" hakkında katılımcılara sunum ve bilgilendirme çalışmaları yapıldı. Proje kapsamında Düzce Belediyesi ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Avrupa Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı ile yapılan sözleşmede kusursuz kafe ile engellilerin istihdam projesi ile rehabilitasyonu amaçlanıyor. Tarafların sözleşme imzalaması ile birlikte faaliyete giren proje ile Düzce'de yaşayan ve özel eğitim kurumlarından eğitim alan bin 700'ü aşkın engelli gencin özgüven ve sosyalleşme süreçlerini tamamlamalarına yardımcı olmak amacıyla hazırlanan projede bedensel ve zihinsel engelli 45 gencin alacaklar eğitim ile gelecek hayatlarına da yardımcı olmak amaçlandı.
(TT-AY)

27.07.2017 15:15:47 TSI
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