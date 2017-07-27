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MESK'ten Başkan Tuna'ya teşekkür plaketi



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MERSİN (İHA) - Mersin Motosiklet Spor Kulübü (MESK) Başkanı Ganim Umu ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna'yı ziyaret ederek, Aydıncık Motosiklet Festivali'ne yaptığı katkılar dolayısıyla teşekkür plaketi takdim etti.

MESK Başkanı ve Yönetim kurulu Üyeleri, Başkan Tuna'yı makamında ziyaret etti. Tuna'ya, geçen hafta sonu Aydıncık ilçesinde düzenlenen 1. Aydıncık Motosiklet Festivali'ne verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kulüp Başkanı Umu, Tuna'nın motor sporlarına olan katkılarını takdirle karşıladıklarını söyledi. Toroslar Belediyesi'nin, Korukent Mahallesi'nde yapımına devam ettiği drag pistinin Türkiye'nin en büyük pisti olma özelliği taşıdığını belirten Umu, "Aydıncık ilçemizde ilk kez gerçekleştirdiğimiz Motosiklet Festivali'ne Toroslar Belediyemizin destekleri oldu. Kurulduğu günden bu yana kulübümüzün her daim yanında olan Belediye Başkanımız Sayın Hamit Tuna'ya teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız bizlere ve kentimize Türkiye'nin en büyük, dünyada ise ikinci olma özelliği taşıyan gece yarış sistemli drag pistini kazandırmak için gece gündüz çalışmaktadır. Yapımı devam eden pistin ülkemize ve tüm dünyaya tanıtımı noktasına bizler de üzerimize düşeni yapacağız. Amacımız, başta Toroslar ilçemiz ve Mersinimiz olmak üzere ülkemizin adını dünyadaki tüm motor sporları camiasına duyurmaktır. Pistimiz tamamlandığı zaman Türkiye Motosiklet Federasyonu yarış takviminde en az 4 yarışı Mersinimizde gerçekleştireceğiz" dedi.

Başkan Tuna da 2014-2019 projeleri arasında yer alan drag pistini önümüzdeki yıl tamamlamayı planladıklarını kaydetti. Tuna, "Pistimiz Türkiye'nin en büyük drag pisti olma özelliğini taşıyor. Ayrıca dünyada sadece Amerika'da bulunan gece yarış sisteminin çok daha kapsamlı hali Türkiye'de yalnızca bizim pistimizde olacak. Bu doğrultuda da arkadaşlarımız gerekli araştırmaları yapıyorlar. Eğer bu sistemi de uygulayabilirsek otomobil ve motosiklet tutkunları hem gece hem de gündüz yarışlarını rahatlıkla izleyebilecekler" diye konuştu.

(KYM-Y)



27.07.2017 15:16:21 TSI

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