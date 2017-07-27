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TESKİ'nin abone sayısı 500 bini geçti



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TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürlüğünün 376 bin 692 olan abone sayısı 1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle 501 bin 634'e ulaştı. Abone sayısının bu derece yükselmesinin en önemli sebeplerinden birinin, TESKİ'nin kaçak ve abonesiz su kullanımına yönelik verdiği mücadele olduğu açıklandı.

TESKİ Genel Müdürlüğü abonesiz ve kayıtsız su kullanımının önüne geçmek, TESKİ abonesi olan vatandaşların abone bilgilerini güncellemek için yapılan çalışmalar sonucunda, abone sayısını yüzde 33 oranında arttırarak 501 bin 634'e çıkardı.

TESKİ tarafından yapılan açıklamada, "TESKİ Abone İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan 'TESKİ Su Tesisatı ve Sayaç Montaj Uygulama Esasları Yönergesi' ile yeni yapılan binalardaki sayaç yerleri ve su tesisatlarına standart getirildi. Yönergenin uygulanmasıyla birlikte kayıp kaçak kullanım önlenmiş olmaktadır. Tekirdağ ili genelinde inşaat sektörünün hızla gelişmesi sonucu yeni yapılan binaların inşaat ve iskan ruhsatı aşamasında, abonesiz ve kayıtsız su kullanımlarını önlemek için gerekli çalışmalar TESKİ tarafından titizlikle sürdürülmektedir. TESKİ abonelerinin sayısı il nüfusuna oranlandığında, bir aboneliğe iki kişi düşer hale getirilmiştir. TESKİ, il nüfusunun yarısı kadar aboneye sahip olan bir su ve kanalizasyon idaresidir" denildi.

TESKİ abone sayılarının yerleşim yerlerine göre dağılımı şöyle:

İlçe merkezlerinin toplam abone sayısı 377 bin 196, 23 beldeden mahalleye dönüşen yerlerdeki toplam abone sayısı 78 bin 886, 258 köyden mahalleye dönüşen yerlerdeki toplam abone sayısı 45 bin 552, il geneli toplam abone sayısı 501 bin 634.

(HLD-MK-Y)



27.07.2017 15:17:21 TSI

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