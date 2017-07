YEREL HABERLER / ERZURUM HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. TGK Doğu turunda

ERZURUM (İHA) - Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir, Doğu Anadolu'da gazete sahipleriyle basının sorunları hakkında istişarede bulunuyor.

Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti'nin(DAGC) ev sahipliğinde Erzurum'da gerçekleşen toplantıya Basın İlan Kurumu Şube Müdürü Mehmet Taşçı ile gazete sahipleri katıldı. DAGC Başkanı Feridun Fazıl Özsoy, Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Genel Başkanı Nuri Kolaylı, Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan ve Konya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sefa Özdemir'in Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri ziyaret ederek yerel basının sorunlarını dinlediklerini ifade etti. Özsoy, her yıl tüm Türkiye'deki basın kuruluşlarının yöneticileriyle bu şekilde bir araya geldiklerini ifade etti.

Yerel basının yaşadığı sorunlarla ilgili bilgi veren TGK Genel Başkanı Kolaylı da, hemen her bölgede aynı sıkıntıların yaşandığına dikkati çekti. Kolaylı "Biz konfederasyon olarak bölgedeki yerel basınımızın sorunlarını dinliyoruz. Elazığ , Bingöl ve Bitlis illerinden sonra bugün Erzurum'dayız. Kurumların ilana çıkmamaları, Anadolu basınını oldukça etkiliyor. Biz Ankara'dan, sizler de yerelden bizlere destek vererek bu sorunların üstesinden geleceğiz" dedi.

Basın İlan Kurumu Anadolu Gazete Sahipleri Temsilcisi Mustafa Arslan da, son aylarda yaşanan resmi ilan tarifesi değişikliği sorununa değinerek, "Yeni kabine değişikliği ile de bu sorunu çözmeye çalışacağız. Talebimiz 12 TL yönündedir. Bu yıl bunu alamazsak, önümüzdeki yıl yine 10,40 TL üzerinden yeni bir fiyat tarifesi ile zarar etmiş olacağımızı düşünüyoruz. Bunun için çalışmalarımızı ve görüşmelerimizi sürdüreceğiz. Ankara'da, sizlerin sesi olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bazı kurum yöneticilerinin resmi ilanı gazetelere verilen bir lütuf olarak gördüğünü ifade ederek, bunun aslında bir lütuf değil, anayasal bir görev olduğuna, Basın İlan Kurumu'nun da bu göreve hem aracılık hem de denetçilik ettiğini kaydetti.

Özdemir de basın mensuplarının paylaştığı sorunları ilgili kurumlara iletilmek üzere not aldı.

