ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SİVAS HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Medicana'dan, Sivas Belediyespor'a sağlık desteği

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:17
Medicana'dan, Sivas Belediyespor'a sağlık desteği
Medicana'dan, Sivas Belediyespor'a sağlık desteği

(Fotoğraflı)

Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Medicana Sivas Hastanesi ile Sivas Belediyespor arasında sağlık protokolü imzalandı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza protokolüne, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Başkan Yardımcısı Ali İzgi, Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal ve Medicana Hastanesi Sağlık Grubu Genel Müdürü Şerafettin Demiray katıldı.
Medicana Hastanesi'nin, Sivas Belediyespor'a geçen yıl olduğu gibi bu sezon da destek olduğu için memnuniyetini belirten Kulüp Başkanı Hasan Karaman, sağlık protokolünün her iki tarafa hayırlı olması temennisinde bulundu.
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray Sivas Belediyespor'un Sivas'ı sporun bütün branşlarında başarı ile temsil ettiğini belirterek, Medicana Hastanesi olarak bu başarıyı takdir ettiklerini ve bu sezon da yeşil beyazlı ekibe sağlık alanında destek olma kararı aldıklarını söyledi.
(UY-Y-)

27.07.2017 15:19:31 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Bakan Yılmaz'dan şampiyon takıma malzeme desteği
YEREL

BAKAN YILMAZ'DAN ŞAMPİYON TAKIMA MALZEME DESTEĞİ
ÇEDAŞ yatırımlarını yaz mevsiminde planlı bir şekilde devreye alıyor
YEREL

ÇEDAŞ YATIRIMLARINI YAZ MEVSİMİNDE PLANLI BİR ŞEKİLDE DEVREYE ALIYOR
Sivas'ta uyuşturucu operasyonu
YEREL

SİVAS'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU