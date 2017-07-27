Medicana'dan, Sivas Belediyespor'a sağlık desteği
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Uğur Yiğit
SİVAS (İHA) - Medicana Sivas Hastanesi ile Sivas Belediyespor arasında sağlık protokolü imzalandı.
Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nde düzenlenen imza protokolüne, Sivas Belediyespor Kulübü Başkanı Hasan Karaman, Başkan Yardımcısı Ali İzgi, Hentbol Şube Sorumlusu Taner Karabal ve Medicana Hastanesi Sağlık Grubu Genel Müdürü Şerafettin Demiray katıldı.
Medicana Hastanesi'nin, Sivas Belediyespor'a geçen yıl olduğu gibi bu sezon da destek olduğu için memnuniyetini belirten Kulüp Başkanı Hasan Karaman, sağlık protokolünün her iki tarafa hayırlı olması temennisinde bulundu.
Medicana Sivas Hastanesi Genel Müdürü Şerafettin Demiray Sivas Belediyespor'un Sivas'ı sporun bütün branşlarında başarı ile temsil ettiğini belirterek, Medicana Hastanesi olarak bu başarıyı takdir ettiklerini ve bu sezon da yeşil beyazlı ekibe sağlık alanında destek olma kararı aldıklarını söyledi.
(UY-Y-)
27.07.2017 15:19:31 TSI
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