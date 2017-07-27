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Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinin yükselişi sürüyor



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Yapılan son araştırmaya göre Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) öğrenci memnuniyetinde 108 devlet üniversitesi içinde 74'üncü sırada yer aldı.

Fiziki oluşumunu büyük ölçüde tamamlamasının ardından eğitim kalitesini ve öğrenci memnuniyetini artırmaya odaklanan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, bu çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. Ülkede eğitim veren tüm üniversiteleri kapsayan Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA 2017) raporunda BŞEÜ, öğrenci memnuniyetinde 108 devlet üniversitesi içinde 74'üncü sırada yer alıyor. 108 devlet ve 56 vakıf olmak üzere 164 üniversitede öğrenim gören 13 bin 694 öğrenciyle yüz yüze görüşme yoluyla gerçekleştirilen anketlerin sonucuna göre, BŞEÜ 164 devlet ve vakıf üniversitesi içinde ise 120'nci sırada bulunuyor. Genel sıralamada bir önceki seneye göre 18 basamak birden yükselen BŞEÜ; Abant İzzet Baysal, Afyon Kocatepe ve Dicle gibi köklü üniversiteleri, Amasya, Bandırma Onyedi Eylül, Bursa Teknik, Kırklareli ve Yalova gibi 2000 yılı sonrasında kurulan üniversiteleri ve İstanbul Arel, İstinye, Doğuş gibi hatırı sayılır vakıf üniversitelerini öğrenci memnuniyeti konusunda geride bırakmış durumda.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından gerçekleştirilen ve üniversitelerde okumakta olan öğrencilerin kurumlarından memnuniyet düzeylerini konu edinen araştırmaya göre; BŞEÜ 108 devlet üniversitesi içinde Öğrenim Deneyimi Tatminkarlığı sıralamasında 83'üncü, Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu sıralamasında 70'inci, Akademik Destek ve İlgi sıralamasında 76'ncı, Kurumun Yönetim ve İsleyişinden Memnuniyet sıralamasında 60'ıncı, Öğrenme İmkân ve Kaynaklarının Zenginliği sıralamasında 65'inci, Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği sıralamasında ise 84'üncü sırada yer alıyor.

Öte yandan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi son yıllarda kaydettiği gelişim ivmesini devam ettirerek memnuniyet sıralamasında ilk 50 üniversite içine girmeyi hedefliyor.

(DA-AS-Y)



27.07.2017 15:19:32 TSI

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