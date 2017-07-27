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Zabıtalardan karakol baskını tepkisi

- Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Ergün Uzun:

- "TÜM Bel-Sen olarak zabıta emekçilerinin yanında olacağımızı ve bu tür saldırıların ise karşısında olacağımızı bir kez daha açıklıyoruz"



(Fotoğraflı)



Mustafa Yıldırım

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi çarşı Zabıta Karakoluna geçtiğimiz günlerde yapılan saldırı, çalışanlar ve Tüm Bel-Sen tarafından yapılan basın açıklaması ile kınandı.

Zabıta karakolu önünde bir basın açıklaması yapan Tüm Bel-Sen Şube Başkanı Ergün Uzun, zabıta çalışanlarının belediyelerin gerçek emekçileri olduğunun altını çizdi. Uzun, yaptığı açıklamada zabıtaların özverili çalışmalarına karşın özlük hakları konusunda sorunlar yaşadığını belirterek, "Zabıta çalışanları diğer kamu çalışanlarından farklı olarak gece, gündüz demeden 24 saat esasına göre çalışmaktadır. Kendilerine verilen görev nedeni ile zorluklara göğüs germekte, özveri ile çalışmaktadırlar. Bir anlamda kamu düzenini sağlamakta olan zabıta çalışanları oldukça sık şekilde saldırıya uğramaktadırlar. Kimi zaman yaralanmakta, kimi zaman ise ölümle sonuçlanan saldırılara maruz kalmaktadırlar. Ayrıca, asli görevleri arasında yer alamayan birçok işi yapmaları istenmektedir. Kent yaşamında istemediğimiz kötü kimseler veya seyyar satıcılara mücadele etmek zorunda kaldığında vicdansız ve kötü kimseler olarak anılıyorlar. Oysa ülkemizin yaşadığı ne işsizliğin, ne dilencilerin veya seyyar satıcıların sokaklara çıkmasının sorumlusu zabıtalar değildir" dedi.

Karakola yapılan saldırıyı kınadıklarını aktaran Uzun, "Saldırı ve şiddet kimden ve ne şekilde gelirse gelsin nefretle kınıyoruz. Önceki günlerde Büyükşehir Belediyesi zabıtalarına yapılan saldırıdan sonra evvelki gün akşam Odunpazarı Belediyemizin Çarşı Karakolu'na yapılan bunun son örneğidir. Saldırıda karakolun camları kırılmasına rağmen yaralanma ve can kaybının olmaması en büyük tesellimiz olmuştur. Bu saldırıyı yapanları şiddetle ve nefretle kınıyoruz" diye konuştu.

Uzun, ayrıca arife günleri bir anda ortaya çıkan işportacı ve seyyar satıcılar olduğunu ifade ederek, "Bir anda ortaya çıkan işportacı ve seyyar satıcıları basınla paylaşan oda yöneticilerimizi de anlamakta güçlük çekiyoruz. Kaldı ki seyyar satıcı ve işportacılar bu ülkede sadece şehrimizde değil, Türkiye'nin diğer illerinde, metropol illerinde ve dünyanın bütün ülkelerinde bulunmaktadır. Belediyelerimizin zabıta çalışanlarını çalışmıyor gibi göstermek çok doğru bir yaklaşım değildir. Tüm Bel-Sen olarak zabıta emekçilerinin yanında olacağımızı ve bu tür saldırıların ise karşısında olacağımızı bir kez daha açıklıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapılan basın açıklamasına Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ve Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da destek vermek amacıyla katıldı.

(MY-AS-Y)



27.07.2017 15:20:34 TSI

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