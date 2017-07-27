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Belediyenin deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'in personellere yönelik eğitime verdiği önem doğrultusunda bu kez bina içerisinde çalışan personele olası bir deprem anında nasıl davranılması gerektiği konusunda tatbikat düzenlendi.

Son günlerde bölgemizde sıkça gerçekleşen depremlere karşın Turgutlu Belediyesi tarafından bina içerisinde çalışan personeli bilinçlendirmeye yönelik deprem tatbikatı düzenlendi. İnsan Kaynakları Müdürlüğü tarafından organize edilen tatbikatta personel olası bir deprem anında bulundukları yere çök-kapan pozisyonuyla depremin geçmesini bekledi. İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanı Adem Asker tarafından 2 dakika içerisinde bina içerisinde bulunan personelin tahliyesi sağlandı. Başarılı geçen tatbikat sonrasında Belediye personeli saat kulesi önünde toplandı. Burada personele bilgilendirme yapan İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Asker, "Kent yaşamında hayatı tehdit eden unsurların başında deprem ve yangınlar geliyor. Bugün olası bir depremde nasıl davranılması gerektiği konusunda bir tatbikat düzenledik. Son derece başarılı geçen tatbikat sonunda Belediye binasında çalışan 135 personelin olası bir deprem anında enkaz altına kalmadan sağ bir şekilde kurtarılmasını sağladık. Deprem ve yangında en az kayıpla kurtulmanın yolu bilgi sahibi olmaktır. Personellerini bilinçlendirme konusunda eğitimlere önem veren ve bizlere imkan sağlayan Turgutlu Belediye Başkanı Sayın Turgay Şirin'e ve tatbikata katılan tüm Belediye çalışanlarına teşekkür ediyorum" dedi.

(AY-Y)



27.07.2017 15:26:03 TSI

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