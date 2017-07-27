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Çocuklar yaz tatilini bilim ve sanatla geçirdi

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:25
Çocuklar yaz tatilini bilim ve sanatla geçirdi
Çocuklar yaz tatilini bilim ve sanatla geçirdi

(Fotoğraflı)

Süleyman Aydın
BURSA (İHA) - Nilüfer Belediyesi bu yıl ikinci kez düzenlediği Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu'nda 750 çocuğu bilim ve sanatla buluşturdu.
7-12 yaş arası çocuklara yönelik ücretsiz olarak düzenlenen Balat Doğa ve Bilim Yaz Okulu'na Nilüfer'in 37 farklı mahallesinden çocuklar katıldı. Yaz tatilini bilim, sanat ve doğayla iç içe geçiren çocuklar hem doğanın keyfini çıkardı, hem de bilim ve sanatla dolu bir gün geçirdi. Çocuklar yaz okulunda yeni arkadaşlıklar da kurma fırsatı buldu.
Temmuz ayı boyunca süren kampta çocuklar dönüşümlü olarak bilim, astronomi, düşünce, ritim, akıl ve zeka oyunları ile ebru atölyelerine katıldı.
(MŞ)

27.07.2017 15:27:50 TSI
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