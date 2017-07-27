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Gişelere hızlı giren otomobil, takla attı: 2 yaralı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:26
Gişelere hızlı giren otomobil, takla attı: 2 yaralı
Gişelere hızlı giren otomobil, takla attı: 2 yaralı

(Fotoğraflı)

Mücahit Bilgi
NİĞDE (İHA) - Niğde'de gişelere hızlı giren otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre gece saat 03:00 sıralarında Eminlik gişelerinde meydana gelen kazada Ramazan G. yönetimindeki 64 HE 228 plakalı otomobilin gişelere hızlı girdiği ileri sürüldü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Ramazan G.yönetimindeki otomobil gişe kenarında bulunan bariyerlere çarparak durabildi.
Bariyere çarpan otomobil takla atarken, otomobil içerisinde bulunan Ramazan G. ve Neşe G. yaralandı. Olay yerine gelen Ulukışla itfaiyesi ekipleri kazada yaralanan Ramazan G. ile Neşe G.'yi otomobilden çıkararak 112 Acil Sağlık Ekiplerine teslim etti. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra ambulans ile Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Sürücü Ramazan G. ve yan koltukta oturan Neşe G.'nin emniyet kemerlerinin takılı olması can kaybının olmamasına neden oldu.
Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(MB-YE-AÖ-Y)

27.07.2017 15:28:21 TSI
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