İstanbullu liseli gençler, Mezitli Belediyesi'nin sosyal projelerinde yer aldı

MERSİN (İHA) - İçel Anadolu Lisesi ile birlikte uluslararası bir proje kapsamında Mersin'de bulunan İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Mezitli Belediyesi'nin sosyal projelerinden Down Kafe'de çalışıp, Gönüllü Serası'nda sebze topladılar.

Uluslararası bir projede ortak çalışma yapan İçel Anadolu Lisesi ve İstanbul Kabataş Erkek Lisesi öğrencileri, Mezitli Belediyesi'nin konuğu oldu. Mezitli Belediyesi'nin sosyal ve kültürel projeleri hakkında bilgi alan gençler, bazı etkinliklere de katıldı. Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ın vatandaşlarla yüz yüze görüşme yaptığı Halk Günü'ne katılan öğrenciler, Down Kafe'de iki gün boyunca gönüllü olarak çalışma da yaptılar. Gönüllü Evleri'nde yapılan çalışmaları inceleyen konuk öğrenciler, Gönüllü Serası'nı da ziyaret ederek sebze topladılar. Serada gönüllü olarak çalışan Salman Kalender'in talimatları doğrultusunda topladıkları ürünlerin paketlenmesinden Mezitli Belediyesi Aşevi'ne ulaşmasına kadar geçen sürece tanık olan gençler, çok farklı çalışmaları görmekten mutlu olduklarını ifade ettiler.

"Mezitli Belediyesi ile ortak proje yapmak istiyoruz"

Mezitli'den çok önemli deneyimlerle ayrıldıklarını ifade eden öğrenciler, "Bizim de ailelerimizde belediye çalışanları olmasına karşın bir kez bile belediye başkanını görme şansımız olmadı. Ama burada gördük ki, sorunu olduğunu dile getiren her vatandaş hiçbir sorgulamaya tabi tutulmadan direk başkanın makamına kadar gidip, birebir anlatma şansı yakalıyor. Bize göre en büyük proje bu. Ancak, gördüğümüz her proje ayrı bir önemli ve örnek alınmalı. Mezitli'de yaşayanların çok şanslı olduğunu düşünüyoruz. Önümüzdeki süreçte gönüllü olarak Mezitli Belediyesi ile ortak proje yürütmek amacıyla yeniden Mersin'e gelmek istiyoruz" diye konuştular.

"Gençlerin sosyal projelerde yer alması çok önemli"

Belediye hizmetlerine gençlerin önem vermesinin kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile getiren Başkan Tarhan da "Gelecekte bizim koltuklarımızda oturacak olan bu gençlerin, özellikle kültürel ve sosyal projelere ilgi duyması gurur verici. Genç yaşlarına rağmen böylesi sosyal projelerde yer almaları çok önemli. Ben kendi çocuklarımın da böylesi aktif şekilde sosyal projelerde yer almasını sağlamaya çalışıyorum. Kendileri ile ortak projeler gerçekleştirerek hizmetlerimizin yayılmasını sağlayabiliriz. Özellikle başka şehirlerden gelen insanların hizmetlerimizi görerek karşılaştırmaları ve beğenilerini ifade etmeleri çok daha önemli" dedi.

27.07.2017 15:31:22 TSI

