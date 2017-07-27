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Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplandı

- Vali Okay Memiş:

- "Hizmet sektörüne hazırlıklı olun"



(Fotoğraflı)



Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Okay Memiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya Belediye Başkanı Ercan Çimen, Vali Yardımcısı Murat Kahraman, İŞKUR İL Müdürü Hikmet Kara, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan ve kurul üyeleri katıldı.

2017 yılının ilk 6 aylık döneminde İŞKUR il müdürlüğü tarafından düzenlenen aktif işgücü programları, aynı dönemdeki toplum yararına programlar, çalışma hayatında milli seferberlik programı kapsamında Gümüşhane'de gerçekleştirilen artı istihdam, engelli ve eski hükümlülere yönelik projelerin görüşüldüğü toplantıda İl Müdürü Kara tarafından bilgiler verildi.



"Hizmet sektörüne hazırlıklı olun"

Toplantıda yaptığı değerlendirmede sürekli kamuoyuyla iç içe olması nedeniyle işletmelerin çalıştıracak eleman bulamadığından dert yandığını ifade eden Vali Memiş, "Gümüşhane'de gerçek anlamda işsizlik olup olmadığı konusunda verebilmiş değilim. Hizmet sektörüne yönelik hazırlıklı olun. Karaca Mağarasına 100-150 bin turist geliyor. Bunları il merkezine çekeceğiz. Hazırlıklı olmalıyız. Buna bağlı olarak tesislerimizin, Valiliğimizin, Belediyemizin hazır olması lazım. Limni Gölü, Tomara Şelalesi tabiat parklarıyla birlikte ciddi bir hareketlilik başladı" dedi.



"Gümüşhane Türkiye'nin en güzel, butik, turistik kentlerinden birisi olacak"

Gümüşhane'nin hiçbir zaman bir Kayseri gibi olamayacağını fakat Türkiye'nin en güzel, butik kentlerinden birisi olacağını, turistik bir kent olacağını ifade eden Vali Memiş, "Üniversite kenti olmak, turistik bir butik şehir olmak hedefimiz. El ele verdik bu amaç için uğraşıyoruz. Çok güzel mesafeler alıyoruz. Bunun sebebi de işbirliği, uzlaşma, birlikte hareket etme ve uyum. Gümüşhane eskiden mahrumiyet bir ildi. Şuanda mahrumiyet bir il değil. Sebebi de ulaşılabilir olması. Biz hızla buna ayak uydurmak zorundayız. Herkes bu kente değer katıyor. AVM projesi, bin kişilik öğrenci yurdu ve spor köyünün ihale tarihini almak üzereyiz. Yeni Şehir Stadyumunun alt ısıtmasını kabul ettirdik. Gençlik merkezi bitiyor. Gümüşhane Lisesi ve Tarım İl Müdürlüğü binalarının ihalelerini yapıp bu yıl başlayacağız" diye konuştu.

(RE-ÖS-Y)



27.07.2017 15:32:53 TSI

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