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Bafra Belediyesi 40 bin metre beton yol yaptı



(Fotoğraflı)



Ahmet Şükrü Uluçay

SAMSUN (İHA) - Samsun Bafra Belediyesi, yeni mahalle olan köylerin sokaklarında beton yol çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Belediye Fen İşleri ekipleri bu yaz döneminde 22 yeni mahallede 25 kilometre, 125 bin metrekare alanında beton yol yaptı. Geçen yıl yapılan beton yollarla beraber şu ana kadar 40 bin metre uzunluğunda ve 200 bin metrekare alanında beton yol yapılmış oldu.

Bafra Belediye Başkanı Zihni Şahin ilk etaptaki hedeflerinin hedefin toplamda 80 bin metre beton yol yapmak olduğunu ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Başkan Şahin, "Yeni mahallelerin eklenmesiyle 21 olan mahalle sayımız 140'a çıkmıştır. Hizmet alanımız oldukça genişlemiştir. Buralarda beton yol çalışması yapmaktayız. Köylerimizin içinde bu büyüklükte tarihimizin en kapsamlı yol çalışmasını yapmaktayız. Geçen yılla beraber şu ana kadar 40 bin metre uzunluğunda 200 bin metrekareyi aşan beton yol çalışması yaptık. Çalışmalarımız devam edecek. Her mahallemize ulaşmak için gayret ediyoruz. Tam bir seferberlik halindeyiz. Çalışmalarımızı muhtarlarımızla yaptığımız istişareler ve koordine ile yürütmekteyiz. Bu vesileyle muhtarlarımıza ve çalışmaları incelemeye gittiğimizde bizlerle olan mahalle sakinlerine, değerli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Onların mutluluğu bizleri mutlu etmektedir. İnşallah hedefimiz bu yaz sonunda beton yol yapımında 80 bin metre uzunluk ve 400 bin metrekareye ulaşmaktır. Ayrıca yeni mahalle olan köylerimizde 40 civarında çocuk oyun grubu kurduk. Cami ve okul bahçelerinde kaldırım parke taşı döşemesi ve çevre düzenlemeleri yaptık. Şehir merkezimizde ise asfalt ve kaldırım çalışmalarımızda aralıksız bir şekilde devam etmektedir. Bafra'da yol problemini en aza indirdik. Tüm bunlarla beraber doğalgaza da kavuştuk" dedi.

(ŞU-SLH)



27.07.2017 15:39:26 TSI

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