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Teknopark görev dağılımı yaptı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:37
Teknopark görev dağılımı yaptı
Teknopark görev dağılımı yaptı

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Bir süre önce Kongre yapan ve yeni yönetim kurulunu oluşturan Teknopark'ta görev dağılımı yapıldı. Teknopark merkezinde yapılan toplantıda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar seçildi.
Teknopark Temmuz ayı olağan yönetim kurulu toplantısı yapıldı. Toplantının gündeminde Genel Kurulda seçilen yönetim kurulu üyelerinin görev dağılımları yer aldı. İki yıl süreli görev yapacak olan Yönetim Kurulunda Başkanlığına Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar seçildi. Başkanvekilliğine ise Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Çakır getirildi. Düzce Belediyesi, Düzce Üniversitesi, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Düzce İl Özel İdaresi, Düzce Organize Sanayi Bölgesi'nin kurumsal olarak doğal üyesi olduğu Teknopark Yönetim Kurulu'nda üç de özel sektör temsilcisi yer alıyor.
(TT-AY)

27.07.2017 15:39:31 TSI
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