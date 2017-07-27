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CHP'li Bayır'dan Başkan Özakcan'a ziyaret



(Fotoğraflı)



Murat Uçkaç

AYDIN (İHA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan'ı ziyaret etti.

Başkan Özakcan'ın makamında gerçekleşen ziyarete, CHP İzmir Milletvekili ve Aydın İl Koordinatörü Tacettin Bayır'ın yanı sıra, CHP Aydın İl Başkanı Bayram İnci ve CHP Efeler İlçe Başkanı Mehmet Şık katıldı. Başkan Özakcan'dan çalışmaları hakkında bilgiler alan CHP'li Vekil Bayır, "Başkanımıza nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendisinin çalışmalarını beğeni ile takip ediyoruz. Sosyal demokrat belediyecilik anlayışı ile Efeler Belediyesi, Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'de adından söz ettirecek işlere imza atıyor. Başkanımızı çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Milletvekili Bayır, CHP İl Başkanı İnci ve Efeler İlçe Başkanı Şık'a ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Efeler Belediye Başkanı M. Mesut Özakcan, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana ilçe halkımızın daha temiz ve modern bir kentte yaşamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Doğumdan ölüme tüm hemşehrilerimizin yanında oluyor, belediyemiz görev ve sorumlulukları içerisinde kalan her türlü talebi yerine getirmeye çalışıyoruz. Açtığımız kültür evleri ve kafeteryalarımız ile halkımıza kaliteli hizmetler götürürken, kültür evlerimizdeki kursiyerlerimizin başarılı çalışmaları ile gurur duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

(MU-MB-Y)



27.07.2017 15:42:53 TSI

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