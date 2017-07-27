YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Malatya Entegre Çevre projesinin temeli atılıyor

Malatya Entegre Çevre projesinin temeli atılıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Entegre Çevre Projesi temel atma töreni, 29 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de Orduzu Karamildan mevkindeki mevcut çöp sahasında yapılacak.

Bugüne kadar gerçekleştirmiş olduğu yatırımlar ile Malatya'yı yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji alanında Türkiye'nin en önemli illerinden biri haline getirmekte olan Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, bittiğinde Türkiye'nin ilk tesislerinden biri olarak gösterilen Entegre Çevre Projesinin de temeli atılıyor.

Konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, Malatya Entegre Çevre Projesi temel atma töreninin, 29 Temmuz Cumartesi günü saat 11.00'de yapılacağı bildirildi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin yanısıra, AK Parti Sosyal Politikalar Genel Başkan Yardımcısı Malatya Milletvekili Öznur Çalık ile Milletvekilleri ve çok sayıda bürokratın da katılacağı belirtilen temel atma töreninin, Orduzu Karamildan mevkindeki çöp sahasında düzenleneceği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, yerel yönetimlerin en büyük sorunlarından birinin katı atıkların toplanması ve sağlıklı bir şekilde bertaraf edilmesi olduğu belirtilerek, Büyükşehir Belediyesi tarafından, Malatya'da katı atıkların sağlıklı bir şekilde ayrıştırılıp bertaraf edilmesi konusunda önemli çalışmaların yapıldığı dile getirilerek, "Malatya Entegre Çevre Projesi Türkiye'de ilk Entegre tesislerden biri olacaktır. Proje kapsamında il genelinde toplanan katı atıklar ayrıştırıldıktan sonra 4 ayrı prosesten geçirilerek 3 farklı teknoloji ile elektrik enerjisi üretilecek. Büyükşehir Belediyesi olarak önceki yıllarda başlatmış olduğumuz çalışmalar neticesinde biyogazdan elektrik enerjisi üretimine başlamıştık. Entegre Çevre Projesi çalışmalarımız tamamlandığı zaman, 50 bin hanenin aydınlatma ihtiyacını karşılayacak kapasitede, 10 MW'ın üzerinde bir elektrik enerjisi üretimine geçmiş olacağız.

Çevre yatırımlarında Malatya Belediyesi her zaman dikkat çeken bir belediye olmuştur. Kurulmakta olan bu tesisimiz ile çevre konusunda Türkiye'de örnek belediye olarak önemli bir adım daha atmış olacağız.

Çalışmalarını yoğun bir şekilde sürmekte olan Malatya Entegre Çevre Projesi, Çevre Bakanlığı tarafından, diğer kuruluşlara emsal proje olarak gösterilmektedir" denildi.

(CÖ-LO-Y)



27.07.2017 15:43:57 TSI

NNNN

