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GTO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:43
GTO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
GTO Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı
- Ekonomide yeni bir reform süreci başlatılmalı

(Fotoğraflı)

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Ticaret Odası'nın (GTO) Temmuz Ayı olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Settar Konukoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.
Gaziantep Ticaret Odası (GTO) yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırabilmek için ekonomide yeni bir atılım sürecinin başlatılması gerektiğini söyledi.
Meclis toplantısında ülke gündemini, küresel, bölgesel ve ekonomik gelişmeleri değerlendirerek odanın çalışmalarıyla ilgili meclis üyelerini bilgilendiren Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, " Geçtiğimiz günlerde bir yıl önce demokrasimize yapılan hain saldırının yıldönümüydü. 15 Temmuz'u darbe girişiminin yıldönümü olarak değil, Türk halkının demokrasi zaferinin yıldönümü olarak kabul etmek lazım. Bu hain kalkışma Türk milletinin birlikte duruşu, kararlı tutumu ve demokrasiye sahip çıkma iradesiyle başarısızlığa uğratıldı. 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi, kabus gibi günün yıldönümünde de birlik içinde hareket ettik. Geçtiğimiz bir yıl Türkiye için gerçekten dünyanın en zor stres testiydi. Böyle bir coğrafyada, en zor koşullar altında hiç kimsenin yapamayacağını yaptık. 15 Temmuz sonrası toparlanma sürecini tamamladık. Şimdi yeni bir atılım süreci başlatmamız gerekiyor. Büyümede, istihdamda, ihracatta yeni rekorlar kırmalıyız. Vatandaşlarımızın refah seviyesini daha da attırmalı, demokratik kazanımlarımızı güçlendirerek daha ileriye taşımalıyız. Bütün bunlar için ortak akılla ve istişare içinde yeni bir reform süreci başlatmalıyız. Bizler iş dünyası olarak ülkemiz ve milletimiz için şimdi daha büyük azimle çalışarak Türkiye'yi büyük hedeflerine taşıyacağız. Türkiye'yi hedeflerine taşıyacak lokomotif kentlerden biri Gaziantep'tir. Kalkınmanın temel taşları ekonomi hukuk ve adalettir. Birlikte çalışırsak iyi bir gelecek inşa edebiliriz " dedi.
GTO Başkanı Hıdıroğlu meclis toplantısında, Türkiye'nin en büyük 1000 firması arasında Gaziantep'in 58 firma ile yer aldığını, bu sayının her yıl arttığını, önümüzdeki yıl daha da artmasını umut ettiklerini ifade ederek, Suriyeli yatırımcıların Gaziantep'e yatırım yapmaları konusunda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgilendirmede bulundu.
(AKG-LO-Y)

27.07.2017 15:45:26 TSI
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