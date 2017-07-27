YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Çaldıran Belediyesinden okul onarımı

Çaldıran Belediyesinden okul onarımı



(Fotoğraflı)



M. Emin Arvas

VAN (İHA) - Van'ın Çaldıran Belediyesi tarafından 700 öğrencisi bulunan Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile liseye ait 300 öğrencinin kaldığı kız ve erkek yurtlarının boya ve genel onarımlarını yapıyor.

Çaldıran Belediyesi ekipleri tarafından yürütülen okul onarım çalışmaları aralıksız devam ediyor. Ekipler, 700 öğrencisi bulunan Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile liseye ait 300 öğrencinin kaldığı kız ve erkek yurtlarının boya ve genel onarımlarını yapıyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Belediyesi olarak ilçede bulunan okulların boya, badana ve genel bakımlarının her geçen gün hızlandırılarak bu sayıyı arttırmayı hedeflediklerini söyledi. Dundar, "Eğitimin başlamasıyla birlikte bakıma ihtiyacı olan okulun kalmamasını hedefliyoruz. İlçemizde 700 öğrencisi bulunan Zahide-Mehmet Salih Tamince Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve liseye ait 300 öğrencinin kaldığı kız ve erkek yurtlarımızın da boya, badana ve genel bakımını yapıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerimizin daha güzel bir ortamda eğitimlerini sağlamasını düşünüyoruz. Bu öğrencilerimiz bizim geleceğimizler. Güzel ve kaliteli eğitim alarak yarınlarımız temsil edecekler. Bu tür çalışmalarımızı yeni eğitim öğretim yılı başlamadan tüm okullarımızda yapmayı hedeliyoruz" dedi.

(MSA-Y)



27.07.2017 15:46:07 TSI

NNNN

