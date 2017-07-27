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Kanalboyunda son rötuşlar yapılıyor



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kanalboyu ikinci kısımda proje çalışmalarında son rötuşları yapıyor.

Malatya'nın simge mekanlarından olan Kanalboyunu Malatya'ya yakışır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Parkı ile Sanat Lisesinin bulunduğu 600 metrelik bölümde kalan son işlerini yapıyor. Çalışmalar kapsamında kanal yanlarına ahşap pervaz kaplama ile demir korkuluklar takılmaya başlandı. 2.5 metre derinliğin yanı sıra 5 metre genişliğe çıkarılan kanalın, üst köprüleri de tamamlandı.

Yeni ağaçlar dikildi

Aydınlatma direklerinin montajı tamamen bitirilirken, kanal kenarları ile kaldırımlara ağaçlar dikildi. Kent estetiğine uygun ıhlamur, likstürüm başta olmak üzere farklı birçok türden ağacın dikildiği cadde yeni görüntüsüyle kısa zaman içerisinde tamamen bitirilerek Malatyalıların hizmetine sunulacak.

(CÖ-SD-Y)



27.07.2017 15:46:48 TSI

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