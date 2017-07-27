ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kanalboyunda son rötuşlar yapılıyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:45
Kanalboyunda son rötuşlar yapılıyor
Kanalboyunda son rötuşlar yapılıyor

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi, Kanalboyu ikinci kısımda proje çalışmalarında son rötuşları yapıyor.
Malatya'nın simge mekanlarından olan Kanalboyunu Malatya'ya yakışır hale getiren Büyükşehir Belediyesi, Hürriyet Parkı ile Sanat Lisesinin bulunduğu 600 metrelik bölümde kalan son işlerini yapıyor. Çalışmalar kapsamında kanal yanlarına ahşap pervaz kaplama ile demir korkuluklar takılmaya başlandı. 2.5 metre derinliğin yanı sıra 5 metre genişliğe çıkarılan kanalın, üst köprüleri de tamamlandı.
Yeni ağaçlar dikildi
Aydınlatma direklerinin montajı tamamen bitirilirken, kanal kenarları ile kaldırımlara ağaçlar dikildi. Kent estetiğine uygun ıhlamur, likstürüm başta olmak üzere farklı birçok türden ağacın dikildiği cadde yeni görüntüsüyle kısa zaman içerisinde tamamen bitirilerek Malatyalıların hizmetine sunulacak.
(CÖ-SD-Y)

27.07.2017 15:46:48 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ormanlık alanı ateşe verip kaçtılar
YEREL

ORMANLIK ALANI ATEŞE VERİP KAÇTILAR
Seyir halindeki otobüsün tekeri yandı
YEREL

SEYİR HALİNDEKİ OTOBÜSÜN TEKERİ YANDI
1932 Malatyagücü, Yeni Malatyaspor'dan Ömer Güleç'i transfer etti
YEREL

1932 MALATYAGÜCÜ, YENİ MALATYASPOR'DAN ÖMER GÜLEÇ'İ TRANSFER ETTİ
TV sunucusu Ali Karadeniz dünya evine girdi
YEREL

TV SUNUCUSU ALİ KARADENİZ DÜNYA EVİNE GİRDİ
Malatya'da Atlı Okçuluk Türkiye Şampiyonası heyecanı
YEREL

MALATYA'DA ATLI OKÇULUK TÜRKİYE ŞAMPİYONASI HEYECANI
Eskimalatya Yaşam Müzesini 15 binin üzerinde kişi gezdi
YEREL

ESKİMALATYA YAŞAM MÜZESİNİ 15 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ GEZDİ
Yşilyurt Kent parkın yapımı tamamlandı
YEREL

YŞİLYURT KENT PARKIN YAPIMI TAMAMLANDI
CHP'li Ağbaba kazalardaki artışı gündeme getirdi
YEREL

CHP'Lİ AĞBABA KAZALARDAKİ ARTIŞI GÜNDEME GETİRDİ
Akçadağ'da 48 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı
YEREL

AKÇADAĞ'DA 48 ADET BÜYÜKBAŞ HAYVAN DAĞITILDI
Nezaket okullarına kayıtlar başladı
YEREL

NEZAKET OKULLARINA KAYITLAR BAŞLADI
Malatya Entegre Çevre projesinin temeli atılıyor
YEREL

MALATYA ENTEGRE ÇEVRE PROJESİNİN TEMELİ ATILIYOR
Yeşilyurt'ta ev yangınında maddi hasar meydana geldi
YEREL

YEŞİLYURT'TA EV YANGININDA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ
Malatyanın ihracatı arttı
YEREL

MALATYANIN İHRACATI ARTTI
Malatya Yeşilyurt Belediyespor üst sıralara oynayacak
YEREL

MALATYA YEŞİLYURT BELEDİYESPOR ÜST SIRALARA OYNAYACAK
Yeşilyurt'ta satranç başarısı
YEREL

YEŞİLYURT'TA SATRANÇ BAŞARISI
Polisten emniyet kemeri denetimi
YEREL

POLİSTEN EMNİYET KEMERİ DENETİMİ