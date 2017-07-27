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Otomobilden 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, polis ekiplerince durumundan şüphelendiği otomobil içerisinde yapılan aramalarda 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Altınşehir Mahallesinde Y.D., idaresindeki otomobilin durumundan şüphelenen Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri otomobili durduruldu. Durdurulan otomobil içerisinde yapılan aramlarda 2 bin 350 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaralar muhafaza altına alınırken konuyla ilgili Y.D., isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.D., emniyette tamamlanan ifadesinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(CK-SD-Y)



27.07.2017 15:44:54 TSI

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