MANİSA (İHA) - Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu ve yönetimini ziyaret ederek yapılabilecek ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, ziyarette yapmış oldukları çalışmalardan bahsederek, "Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi olarak halkın talepleri doğrultusunda kurslar açarak, vatandaşların bilgi ve yeteneklerini artıracak, onlara yeni meslekler kazanmalarını sağlayacak, zamanlarını etkin ve verimli kullanmalarına yardımcı olmayı istiyoruz. Halkımızın ihtiyaçlarını ve taleplerini belirleyerek eğitim ihtiyacı duyulan konularda kurslar açmaya devam edeceğiz. Manisa Girişimciler Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu ve yönetim kurulu ile kurslarımızla ilgili yapabileceğimiz ortak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Dernek başkanımıza ve tüm yönetim kurulu üyelerine teşekkür eder çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını dilerim" dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Girişimciler Derneği (MAGİDER) Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu ise, "Halk eğitim devletle millet arasında çok önemli bir köprü vazifesi görmektedir. Devletle millet arasındaki bu köprünün canlandırılması her geçen gün daha da güçlendirilmesi gerekir. Vatandaşlarımıza bilgi ve beceri kazandırıcı, istihdam kolaylığı sağlayıcı, kariyerinde yükselme imkanı sağlayan, gelir getirici veya çalıştığı iş kolunda gelirini yükseltici ya da unutulmaya yüz tutmuş el sanatlarının canlandırılması bakımından halk eğitim çalışmaları ve halk eğitim kursları son derece önemlidir. Bu sebeple; derneğimiz olarak ülkemiz ve şehrimiz için her koşulda her daim göreve hazırız. Eğitim bizim en esaslı meselemiz. Her nefes alışverişte, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın, gençlerimizin sorumluluğunu omuzlarımızda hissediyoruz. Bu sorumluluğu yerine getirmek için bütün enerjimizi sonuna kadar kullanmaya gayret edeceğiz. Müdürümüze nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederim, çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını dilerim" şeklinde konuştu.

Toplantı sonunda Şehzadeler Halk Eğitim Müdürü Mehmet Kanca, Manisa Girişimciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı A. Ayberk Aloğlu'na kursiyerler tarafından yapılmış el emeği bir tablo hediye etti.

