YEREL HABERLER / MALATYA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Akçadağ'da 48 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı

Akçadağ'da 48 adet büyükbaş hayvan dağıtıldı



Hasan Eryılmaz

MALATYA (İHA) - Malatya'nın Akçadağ ilçesinde 'Genç çiftçi projesi' kapsamında, 8 aileye 48 büyükbaş ve hayvan dağıtıldı.

'Genç çiftçi projesi' kapsamında Akçadağ ilçesinde destek almaya hak kazanan üreticilere hayvanları teslim edildi.

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü hizmet binası önünde düzenlenen teslim töreninde konuşan Akçadağ İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdür Vekili Bilgehan Ayhan, "Bakanlığımızın 2016-2018 yılları arasında uygulamakta olduğu, Genç Çiftçi Projelerinin desteklenmesi programının amacı, köyde- kırsalda yaşayan, üretim yapan insanların yaş ortalamasının düşürülerek, gençlerin tarımsal üretime dahil edilmesinin birincil hedef olması öngörülmüştür. Projeler, proje başlığına göre değişmekle beraber 3-5 yıl arasında takip süresi bulunmaktadır. Genç çiftçilerimizin projelerinin hayırlı olmasını diler, bereketli bir üretim yapmalarını temenni ederim."diye konuştu.

Konuşmaların ardından hayvanlar ailelere teslim edildi.

(HE-LO-Y)



27.07.2017 15:47:57 TSI

NNNN

