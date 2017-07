YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Ankara'da 'Yıldırım' rüzgarı

Ankara'da 'Yıldırım' rüzgarı



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Ankara'da bir dizi temasta bulunan Yıldırım Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, ilçede yürütülen projeler hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve bakanlara bilgi verdi.

Belediye Başkanı İsmail Hakkı Edebali, AK Parti Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı Hüdayi Yazıcı ve ilçe yöneticileriyle birlikte Ankara'da temaslarda bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcılığı'na atanan AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaret eden Başkan Edebali, Yıldırım'da yürütülen çalışmalar hakkında cumhurbaşkanı, başbakan ve ilgili bakanlara bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bursa'ya özel bir ilgisi olduğunu hatırlatan Başkan Edebali, "Cumhurbaşkanımız Bursa ve Yıldırım'daki gelişmeleri yakından takip ediyor. Kendisine yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdik ve tavsiyelerini aldık" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'a ilçede gerçekleştirilen önemli projeleri aktaran Başkan Edebali, "İnsanlarımızın yaşamaktan mutluluk duyacağı yeni Yıldırım'daki çalışmalarımızı başbakanımızla paylaştık. Başbakanımıza, Yıldırım Bayezid Han'ın isminin yaşatıldığı kadim ilçemizdeki hemşehrilerimizin selamlarını ilettik" diye konuştu.

Bursa'nın kabinede Başbakan Yardımcılığı ile temsil edilmesinin şehir için önemli bir şans olduğuna da işaret eden Başkan Edebali, "Sayın Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu, milletvekilliği sürecinde de her zaman yanımızda oldu. Yıldırım'ın kaderini değiştirecek vizyon projelerimizin hayata geçirilmesi için Ankara'da yürüttüğümüz temaslarda hiç bir zaman bizi yalnız bırakmadı. Görev süresi boyunca adeta Yıldırım'ın gönül elçisi gibi çalıştı. Bundan dolayı hem yeni görevinde başarılar dilemek hem de Yıldırımlılar adına Sayın Başbakan Yardımcımıza teşekkür etmek için kendisini ziyaret ettik" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu da makamında ziyaret eden Başkan Edebali, ilçede yürütülen kentsel dönüşüm projeleri hakkında bilgi verdi. Kentsel dönüşüm projelerini uygulamaya koymadan önce çok detaylı bir fizibilite çalışması yaptıklarını aktaran Başkan Edebali, "Dönüşüm yapılacak bölgedeki insanlarımızın sosyo-ekonomik durumlarından eğitim seviyelerine, suç oranlarından sosyal beklentilerine kadar araştırmalar yaptık. Planlarımızı bu veriler doğrultusunda oluşturduk. Projelerimiz tamamlandığında bu sorunların büyük bölümü kendiliğinden çözüme kavuşacak. Biz kentsel dönüşümü sadece binaların dönüşümü olarak değerlendirmiyoruz. Dönüşüm hamlemizle birlikte sosyal sorunlarını çözmüş, huzurlu ve mutlu bir şehir inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin en kapsamlı kentsel dönüşüm hamlelerinden birisini başlatırken en önemli destekçilerinden birisinin Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki olduğunu aktaran Başkan Edebali, "Bakanımız görevine başladığı ilk günden itibaren bizim heyecanımızı hep paylaştı. Projelerimizi yakından takip ederek, desteğini hiç bir zaman esirgemeyen Sayın Bakanımız, özellikle Ankara Yolu'nun altındaki 6 mahalledeki imar düzeninin değiştirilmesi ve Millet Mahallesi'ndeki SİT meselesinin çözülmesi konusunda çok önemli gayretler sarf etti. Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'mizin kendisini çok heyecanlandırdığını ve gittiği her yerde bu merkezi örnek gösterdiğini söylüyor. İnşallah en kısa sürede Sayın Bakanımızı Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'mizdeağırlayacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Yiğitler'de yapımı devam eden Türkiye'nin en büyük spor kompleksinin inşaatı hakkında istişarelerde bulunduklarını bildiren Başkan Edebali, "Spor Şehri Yıldırım hedefimiz doğrultumuzda bakanlığımızın desteği ile önemli çalışmalara imza atıyoruz. İlçemizde uluslararası spor şampiyonaları düzenliyoruz. Yeni kompleksin tamamlanmasıyla birlikte çok daha büyük organizasyonlara imza atacağız" dedi.

Yeni Yıldırım'ı inşa ederken Ankara'nın desteğini her zaman arkalarında hissettiklerini vurgulayan Başkan Edebali, "Yıldırım'da hayata geçirilen ve geçirilecek olan dev projeler, merkezî ve mahallî idare uyumunun en güzel örneğidir. Ankara'daki temaslarımızda bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan ve problemlerimizle kendi derdiymiş gibi dertlenen Bursa Milletvekilimiz Hüseyin Şahin'e, yine Yıldırım'ın çehresini değiştirmek için çıktığımız yolda en önemli yol arkadaşlarımız olan İlçe Başkanımız Sayın Hüdayi Yazıcı ve yönetici arkadaşlarımıza da Yıldırımlılar adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

27.07.2017 15:48:50 TSI

