15 Temmuz Şehitler Camii Çamlık'ta Yükselecek

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un vizyon projelerinden olan Çamlık Tepesi'nde yapılacak olan hilal minareli caminin temelleri atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Uğur, camiye "15 Temmuz Şehitler Cami" adının verileceğini söyledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur'un vizyon projelerinden olan Çamlık Tepesi'nde yapılacak olan hilal minareli caminin temelleri atıldı. Temel atma töreninde konuşan Başkan Uğur, camiye "15 Temmuz Şehitler Camii" adının verileceğini söyledi. AK Parti İl Başkanı Hasan Demiraslan ve ilçe belediye başkanlarının katıldığı temel atma töreninde konuşan Başkan Uğur, yapımı devam eden Çamlık Tepesi Rekreasyon Alanı'nın Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projeleri arasında yeraldığını söyledi.



Çamlık'a Minia Balıkesir ve Bilim Merkezi'de İnşa Edilecek

Çamlık'taki alanın 350 dönüm olduğunu ifade eden Başkan Uğur, "Bizim Çamlık'ta düşündüğümüz rekreasyon alanı, Hilal Minareli Camii, Bilim Merkezi, kütüphanesi ve Minia Balıkesir'den oluşacak. Minia Balıkesir'i gezdiğiniz zaman, 12 dönüm alanda bütün Balıkesir'in ilçelerini gezmiş olacaksınız. Aynı İstanbul'daki Minia Türk gibi bir yapıda olacak. Burayı gezen Ayvalık'taki Cunda Köprüsünü, Sındırgı'nın halısını, Savaştepe'nin peynirini, Gönen'in kaplıcasını görecek. Her ilçemiz hakkında bilgi sahibi olacak. Balıkesir böyleymiş diyecekler. Balıkesir'i tanıtacağız. Kütüphanesi, Bilim Merkezi yine gençliğimize, hem ortaöğrenim ve yüksek öğretimde okuyanlara yenilenebilir enerji temalı Bilim Merkezi inşa edeceğiz. Buraya gelen gençler rüzgar ve güneş enerjisinden nasıl elektrik elde ediliyor, biokütle ve biyogazdan ve bir çok bilimsel uygulama ve araştırmaları birebir görmüş olacak. Deneyler yapabilecekler. TÜBİTAK ile yapmış olduğumuz protokol ile imzalandı. Binasını biz inşa ettikten sonra TÜBİTAK içine 25 milyon lira harcayarak Bilim Merkezini tamamlayacak" diye konuştu.



Çamlık'ta helikopterler yakıt ikmali yapabilecek

Balıkesir'in milattan önceye dayanan eski bir tarihi olduğunu belirten Başkan Uğur sözlerini şöyle sürdürdü:"Tarih Caddesi'nde de Balıkesir tarihi milattan önce başlasın, Atatürk Anıtı'nda da Cumhuriyetle birlikte şanlı bayrağımızın dalgalandığı yerde gelen ziyaretçiler, Balıkesir'in tarihini bütün röleveleri ve resimleri ile görmüş olsun. Yine Camimiz, Hilal minaremiz inşallah lazer gösterilerinin olduğu 33 metre yüksekliğinde, 8 metrede kaidesi var. 41 metre, 10-12 kat bina uzunluğunda. Orada güneşin doğuşunda ve dolunay olduğunda orada vav harfini görmüş olacağız. Hilal minarede yapacağımız renk her zaman değişebilecek. İstediğimizi oraya yazabileceğiz. Türkiye ve dünyada olmayan bir örneği bu camimiz ile yapmış olacağız. Yine Çamlık'ta rekreasyon alanlı, yürüyüş yolları, helikopter pisti ve aynı zamanda helikopterler buradan Ege ve Akdeniz'e geçiş yolu üstündeyiz. Burada benzin ikmali yapabilecek. İstediğinde burada çay, kahvesini içerek vakit geçirebilecek. Ara verecek. Yeşil alanlarımız, halı sahalarımız, bütün insanların ihtiyacına cevap verecek istekler".

Çamlık Rekreasyon Alanı'nın Çay deresi rekreasyon Alanı olan Avlu Balıkesir ile teleferik vasıtasıyla birbirine bağlanacağını hatırlatan Başkan Uğur, "İnşallah Ağustos meclisinde alacağımız karar ile ihaleye çıkacağız. Eylül ayında ihale neticelendiğinde yap-işlet-devret ile ilgili istekler var. Hiç belediye kasasından para çıkmadan yapacak işletecekler var" dedi.



Başkan Uğur: "Şehitlerimizin İsmi Çamlık'taki Hilal Minareli Camii'de Yaşayacak"

Ülke topraklarının şehit kanları ile sulandığını söyleyen Başkan Uğur konuşmasını şöyle sürdürdü: "Ecdadımız bu toprakları bize bırakırken Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Kurtuluş savaşında yüzbinlerce şehit verdik. Şehit kanları ile sulanmış bu topraklarda bizler bugün rahat, konfor içinde yaşıyorsak o şehit ve gazilerimiz sayesinde. 15 Temmuz'daki hain FETÖ kalkışmasıyla, darbe teşebbüsüne milletimizin feraseti, cesaretiyle Cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bütün halkımızı, milletimizi meydanlara davet etmesi ile bu darbeyi milletimiz geri püskürttü. Hain darbecilere karşı darbe yaptı. Bu darbeye karşı yapılan darbede tanklara, toplara, uçakların mermilerine karşı duran, tankın egzozunu tıkayan hanımlarımız, gençlerimiz ve yaşlılarımız oldu. Biz 15 Temmuz'da şehitler ve gaziler verdik. İstiyoruz ki 15 Temmuz'da da şehitlerimiz ve gazilerimizin ismini ve onların anıların anısının yaşatılmasını en güzel yere taşıyalım. Balıkesir'in en güzel yerinde, her taraftan görülecek olan yerde buradaki camimizin ismini 15 Temmuz Şehitler Camii koyacağımızı da Balıkesir halkına duyuruyorum. Buradaki hilal minarede o şehitler camine yaraşır hilalin vav a teşekkül ettiği bir cami olacak. Şehitler camimiz hayırlı olsun".

27.07.2017 15:49:00 TSI

