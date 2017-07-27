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Burhaniye'de EBYS dönemi başladı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:48
Burhaniye'de EBYS dönemi başladı
Burhaniye'de EBYS dönemi başladı

(Fotoğraflı)

Fatma Talay
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Burhaniye Belediyesince vatandaşlara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Elektronik Belge Yönetimi Sistemine (EBYS) geçiliyor.
Belediyede, kurum içi ve dışı yazışmalarının bilgisayar ortamında yapılmasında büyük kolaylık sağlayan ve işlem süresini hızlandıran Elektronik Belge Yönetim Sistemi'ne (EBYS) geçiş için eğitim düzenledi.
31 Temmuz'dan itibaren uygulamaya geçecek olan EBYS sisteminin kurulumu yapılırken, konu ile ilgili olarak personele de eğitim verildi. Burhaniye Belediyesi Meclis Salonunda verilen eğitim ile sitemin nasıl kullanılacağı, oluşabilecek sıkıntılar, evrak giriş ve çıkışları gibi konular hakkında teorik ve uygulamalı konular anlatıldı. EBYS ile yazışma sürelerinin kısalacağını belirten Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Elektronik Belge Yönetim Sistemi ile belediye hizmetleri, vatandaşlara daha hızlı ve kontrol edilebilir bir şekilde sunulacak. Sistem sayesinde belediyenin tüm yazışmaları elektronik ortamda yapılacak. iş ve işlemler için yapılacak uygulamalar kağıt yerine elektronik ortamda takip edilecek. Yazışmalar standartlaşırken, harcanan emek, zaman ve kırtasiye maliyetlerinden tasarruf edilecek ve kağıt israfının önüne geçilmiş olacak. EBYS ile yazışmaların sağlıklı bir şekilde arşivlenmesi, hedeflenmektedir "dedi.
(FT-EME)

27.07.2017 15:49:44 TSI
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