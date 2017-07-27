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İlçe Tarım'dan ilk 6 ayda rekor denetim



(Fotoğraflı)



Erdal Anak

ANTALYA (İHA)- Alanya Kaymakamlığı İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 2017 yılının ilk 6 ayında 2 bin 557 gıda işletmesini denetledi.

Alanya İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Mehmet Rüzgar, gıda denetimleri ile ilgili yaptığı basın açıklamasında, gıda denetçilerinin 12 ay boyumca tüm gıda işletmelerini denetlediklerini belirterek, özellikle yaz sezonunda denetimleri daha da sıklaştırdıklarını ifade etti.



İlk 6 ayda 2 bin 557 gıda işletmesi denetlendi

İlçede bulunan turistik işletmeler, otel, kafe, bar, restoran, pastane, fırınlar, kasap ve gezinti tekneleri gibi bir çok işletmeyi denetlediklerini belirten Rüzgar, 6 ay içerisinde 2 bin 557adet gıda denetimi yaptıklarını söyledi.

Müdür Rüzgar, "Denetimlerimizi biz Bakanlığımızın 'Çiftlikten Sofraya' politikasını göz önüne alarak gerçekleştiriyoruz. Üretimden başlayarak satışa kadar olan tüm aşamalarda denetimimizi yapmaktayız. İlk 6 aylık süreçte toplam 106 farklı üründen numune aldık. Bunların 87 tanesi olumlu, 19 tanesi olumsuz çıktı. Bu denetimler sonucunda 9 gıda işletmesine 25 bin 669 TL idari para cezası uyguladık" dedi.

İşletmelere yapılan denetim sonucundaki olumsuzluğa göre idari para cezası uyguladıklarını, gerekirse işletmeyi üretimden men cezası verdiklerini aktaran Rüzgar, alkol denetimlerine de son hızla devam ettiklerini söyledi. Rüzgar alkol denetimleri ile ilgili rakamları da kamuoyu ile paylaştı: "Şu ana kadar polisimiz ve jandarmamız ile 616 işletmemize alkol denetimi yaptık. Bu denetimlerimiz sıkça devam ediyor. Alkol denetimlerimiz esnasında ise 102 farklı üründen alkol numunesi aldık. Bunların 83 tanesi olumlu çıkarken 19 numunemiz olumsuz çıktı. Olumsuz numune bulunan işletmeler hakkında idari para cezası uyguladık ve yasal işlem başlattık" diye konuştu.



Gıda denetçilerinden anında denetim

Turizm sezon başlamadan önce tüm işletmelere yönelik bilgilendirme toplantısı yaptıklarını hatırlatan Rüzgar, bu toplantıların önümüzdeki yıllarda da devam edeceğini kaydetti. Alo Gıda 174 Şikayet Hattı'nın da aktif olarak çalıştığını ifade eden İlçe Müdürü Rüzgar, "2017 yılının ilk 6 ayında Alo Gıda 174 Şikayet hattına 111 adet ihbar geldi. Bu ihbarlar sonucu 4 işletmeye ceza uyguladık. Bize vatandaşlarımızdan gelen şikayetleri anında değerlendiriyoruz ve olumsuz bir durumla karşılaştığımızda işletmeye para cezasını kesiyoruz" şeklinde konuştu.

(EA-Y)



27.07.2017 15:50:11 TSI

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