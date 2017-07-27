YEREL HABERLER / AFYONKARAHİSAR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. AFJET Afyonspor hazırlık maçında sahadan 2-0 üstün ayrıldı

AFJET Afyonspor hazırlık maçında sahadan 2-0 üstün ayrıldı

- AFJET Afyonspor:2- Crassing Scharbeek:0



(Fotoğraflı)



Gökten Ceylan

AFYONKARAHİSAR (İHA) - TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika'nın Crassing Scharbeek takımı ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçından sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.

Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen karşılamada maçı hızlı başlayan taraf AFJET Afyonspor oldu. Henüz ilk dakikalardan itibaren etkisini gösteren mor menekşelerde 6'ıncı dakikada topla buluşan Ömer Faruk Ermeç bir şut denemesi yaptı ancak başarılı olamadı. İlk yarıda dakikalar 13'ü gösterdiğinde mükemmel bir ara pası ile buluşan Aykut Uluç, savunmanın ardından kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skor ile bitti.

Maçın ikinci yarasında ise mor menekşeler 54'üncü dakikada Yasin Yener'in ayağından kazandığı gol ile sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.

(GC-



27.07.2017 15:50:32 TSI

NNNN

