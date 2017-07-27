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AFJET Afyonspor hazırlık maçında sahadan 2-0 üstün ayrıldı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 15:48
AFJET Afyonspor hazırlık maçında sahadan 2-0 üstün ayrıldı
AFJET Afyonspor hazırlık maçında sahadan 2-0 üstün ayrıldı
- AFJET Afyonspor:2- Crassing Scharbeek:0

(Fotoğraflı)

Gökten Ceylan
AFYONKARAHİSAR (İHA) - TFF 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele edecek olan AFJET Afyonspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Belçika'nın Crassing Scharbeek takımı ile karşı karşıya geldiği hazırlık maçından sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrıldı.
Afyonkarahisar Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen karşılamada maçı hızlı başlayan taraf AFJET Afyonspor oldu. Henüz ilk dakikalardan itibaren etkisini gösteren mor menekşelerde 6'ıncı dakikada topla buluşan Ömer Faruk Ermeç bir şut denemesi yaptı ancak başarılı olamadı. İlk yarıda dakikalar 13'ü gösterdiğinde mükemmel bir ara pası ile buluşan Aykut Uluç, savunmanın ardından kaleciyi de çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. İlk yarı bu skor ile bitti.
Maçın ikinci yarasında ise mor menekşeler 54'üncü dakikada Yasin Yener'in ayağından kazandığı gol ile sahadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı.
(GC-

27.07.2017 15:50:32 TSI
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