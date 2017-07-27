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Gültepe'ye prestijli konutlar geliyor



(Fotoğraflı)



Cihan Atik

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Gültepe şantiye alanına yapılacak konut projesinin İzmit'in en prestijli konut projesi olacağını söyledi.

Başkan Doğan'ın bir süre önce açıkladığı konut projesi belediyenin Gültepe şantiyesindeki yaklaşık 48 dönümlük alanda gerçekleştirilecek. Bektaş İnşaat firmasınca yürütülecek olan konutların dev bir maketi İzmit Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü girişine konuldu. Ruhsat ve proje işlemleri yakında bitecek olan proje kapsamında Belediyenin Gültepe Şantiye alanına 443 konut yapılacak. 2 yıl içinde bitirilmesi planlanan projeye göre 48 dönümlük alanın 18 bin metrekaresine konut yapılacak, 30 bin metrekaresi de yeşil alan olacak. İhaleyi kazanan firmanın şantiye alanına satış ofisi kurma hazırlığı içinde olduğu öğrenildi. Başkan Doğan, yüzlerce konutun yapılacağı projeyi maket üzerinden de inceleyerek " Gültepe'de, İzmit'e örnek olacak bir konut projesini hayata geçireceğiz.

Projenin her aşamasını yakından takip ediyoruz. Genellikle TOKİ kişi ve kurumlardan arsa alırken İzmit Belediyesi olarak biz, bir ilki gerçekleştirerek söz konusu alanı TOKİ'den satın aldık. 2010 yılında TOKİ'den yaklaşık 800 bin liraya aldığımız bu yer sayesinde 30 milyon liralık bir değeri belediyemizin bütçesine de katmış oluyoruz. TOKİ'den satın aldığımız alana, bir ilçe belediyesinin kolay kolay cesaret edemeyeceği konut yapmaya karar verdik.

Kat karşılığı yapılacak proje ile bölgeye 443 konut, 19 işyeri, havuz, sağlık, kafeterya, restoran, market bulunan bir sosyal tesis yapılacak. 48 dönümün 18 bin metrekarelik bölümü konut, 30 bin metrekaresi de yeşil alandan oluşuyor. Projede binadan daha fazla yeşil alana ve sosyal yaşam alanlarına yer ayrıldı. Her binanın altında kendi otoparkı bulunacak, böylelikle otopark sorunu olmayacak. Projede içerisinde 1+1, 2+1, 3+1 4+1 daireler var. Binalar en fazla 6 kattan oluşacak. Katlı binanın dışında müstakil evlerde bulunacak. Gültepe Konut Projemiz ile bir taraftan şehre yeni yerleşim alanları sağlayıp belediyemize de katma değer kazandırırken bir taraftan da o bölgede bir anlamda değer artışına destek vermektir. Bu projeyle Gültepe hem değer kazanacak hem de çok daha güzel bir estetiğe kavuşacak. Mahallemizdeki bu gelişme halka da olumlu yönde yansıyacak. İzmit Belediyesi olarak bizim amacımız, şehrimizin daha estetik, daha yaşanabilir, daha huzur dolu bir şehir olmasını sağlamaktır" şeklinde konuştu. Gültepe'de yakında yükselecek olan konutların yüzde 26'sının İzmit Belediyesi'nin olacağı kaydedildi.

(RFK-Y)



27.07.2017 15:57:43 TSI

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