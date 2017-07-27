YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Vali Kalkancı'dan Başkan Kutlu'ya ziyaret

Vali Kalkancı'dan Başkan Kutlu'ya ziyaret



(Fotoğraflı)



Cihan Kizir

ADIYAMAN (İHA) - Açıklanan son Valiler Kararnamesi ile İstanbul Vali Yardımcılığı görevinden Adıyaman Valiliği görevine atanan Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.

Göreve başladığı günden bu yana desteğini gördüğü Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman'ın gelişimi için el birliğiyle çalışacaklarını dile getirdi. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Vali Kalkancı ile ilin sorunları üzerine sohbet eden Belediye Başkanı Kutlu ise yaptığı konuşmada, "İlimize yeni atanan sayın valimizin ziyareti bizleri mutlu etti. İnşallah Adıyaman'da görev yaptığı süre boyunca uyum içerisinde çalışarak önemli işlere imza atacağız. Yöneticiler olarak tek derdimiz Adıyaman. Sayın valimizde göreve başladığı günden bu yana ortaya koyduğu tempo ile bu anlamda gücümüze güç kattı" dedi.

(CK-SD-Y)



27.07.2017 16:06:29 TSI

NNNN

