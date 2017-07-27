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Vali Kalkancı'dan Başkan Kutlu'ya ziyaret

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:04
Vali Kalkancı'dan Başkan Kutlu'ya ziyaret
Vali Kalkancı'dan Başkan Kutlu'ya ziyaret

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Açıklanan son Valiler Kararnamesi ile İstanbul Vali Yardımcılığı görevinden Adıyaman Valiliği görevine atanan Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'yu makamında ziyaret etti.
Göreve başladığı günden bu yana desteğini gördüğü Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu'ya nezaket ziyaretinde bulunduğunu söyleyen Vali Nurullah Naci Kalkancı, Adıyaman'ın gelişimi için el birliğiyle çalışacaklarını dile getirdi. Tut Kaymakamı Mehmet Aksu'nun da hazır bulunduğu ziyarette Vali Kalkancı ile ilin sorunları üzerine sohbet eden Belediye Başkanı Kutlu ise yaptığı konuşmada, "İlimize yeni atanan sayın valimizin ziyareti bizleri mutlu etti. İnşallah Adıyaman'da görev yaptığı süre boyunca uyum içerisinde çalışarak önemli işlere imza atacağız. Yöneticiler olarak tek derdimiz Adıyaman. Sayın valimizde göreve başladığı günden bu yana ortaya koyduğu tempo ile bu anlamda gücümüze güç kattı" dedi.
(CK-SD-Y)

27.07.2017 16:06:29 TSI
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