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Leyleklerden tarlalardaki biyolojik mücadeleye katkı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Saray köyünde tarım arazileri çevrelerinde yoğun olarak görülen çiftçi dostu leylekler tarlalara dalarak zararlı böcekleri tüketip çiftçinin biyolojik mücadelesine katkı sunuyor.

Tarlaların yakınlarına yuva kurarak gökyüzünde adeta görsel şölen sunan onlarca leylek, beslemek için zararlı böcekler başta olmak üzere tarla faresi ve kemirgen hayvanları yiyerek çiftçinin biyolojik mücadelesine de katkı sağlıyor. Yozgat'ta başlayan hasat zamanında ürüne zarar veren böcek, sürüngen ve kemirgen hayvanlarla mücadele eden leylekler çiftçinin de yüzünü güldürüyor.

Çiftçi Adem Yadigar havaların ısınmasıyla birlikte tarlasının yakınlarında bulunan cami ve elektrik direklerine leyleklerin yuva yaptığını ve beslenmek için tarlasına onlarca leyleğin akın ettiğini söyledi. Leyleklerin çiftçinin dostu olduğu vurgulayan Yadigar,"Leylekler tarlalarda bulunan böcek ve fareleri yiyerek ürünlerin zarar görmesine engel oluyor" dedi.

(BMG-UY-Y-)



27.07.2017 16:08:47 TSI

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