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Düzce Belediyesi 10 adet S plaka ihaleye çıkıyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:08
Düzce Belediyesi 10 adet S plaka ihaleye çıkıyor
Düzce Belediyesi 10 adet S plaka ihaleye çıkıyor

(Fotoğraflı)

Tuncay Türkgülü
DÜZCE (İHA) - Düzce Belediyesi imzalanan ortak protokol doğrultusunda Akçakoca'da işletilmek üzere 10 adet S plaka için ihale düzenleyecek.
Düzce Belediyesi il genelinde yapılan servis taşımacılığı denetleme sorumluluğu doğrultusunda girişimlerine devam ediyor. İlçe ve belde belediyeleri ile imzalanan protokol çerçevesinde düzenleme ve denetleme merci olarak Düzce Belediyesi ihaleye çıkıyor. Akçakoca sınırları içinde servis hizmetine çıkmak üzere 10 adet S plaka için düzenlenecek ihale 24 Ağustos 2017 Perşembe günü saat 16:00'da Düzce Belediyesi Merkez Hizmet Binası Encümen Salonunda yapılacak. İhaleye katılmak isteyenlerin hazırladıkları belgeleri ikamet ettikleri Akçakoca Belediyesine onaylatarak ihale saatine kadar Düzce Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekiyor. İhaleye ilişkin detaylı şartname Düzce Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden edinilebilir.
(TT-AY)

27.07.2017 16:09:56 TSI
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