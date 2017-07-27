YEREL HABERLER / YALOVA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Yalova'da 4. Balkan Güreş Turnuvası başlıyor

Yalova'da 4. Balkan Güreş Turnuvası başlıyor



(Fotoğraflı)



Erdinç Bulun

YALOVA (İHA) - Yalova Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, 4. Balkan Güreş Turnuvası düzenliyor.

28-29 Temmuz tarihleri arasında 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda Yalova'nın yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Moldova, Makedonya'dan gelen güreş kulüpleri mücadele edecek.

Organizasyon öncesinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Güreş Yalova İl Temsilcisi Lütfi Özgür, Bulgaristan, Kosova, Moldova, Makedonya'dan gelen antrenör ve sporcularla bir araya geldi.

Vefa Salman, "Belediyemizin katkılarıyla düzenlenen 4. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası için gelen ülkeleri konuk ettik. Balkan ülkeleri ve şehirleri ile ülkemiz arasındaki dostluk bağının güçlendirilmesi amacıyla 28-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada sporculara başarılar dilerim" dedi.

(EB-MŞ)



27.07.2017 16:11:23 TSI

NNNN

