Yalova'da 4. Balkan Güreş Turnuvası başlıyor
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Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Yalova Belediyesi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Balkan Göçmenleri Eğitim, Kültür ve Dayanışma Derneği, 4. Balkan Güreş Turnuvası düzenliyor.
28-29 Temmuz tarihleri arasında 90. Yıl Spor Salonu'nda yapılacak organizasyonda Yalova'nın yanı sıra Bulgaristan, Kosova, Moldova, Makedonya'dan gelen güreş kulüpleri mücadele edecek.
Organizasyon öncesinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve Güreş Yalova İl Temsilcisi Lütfi Özgür, Bulgaristan, Kosova, Moldova, Makedonya'dan gelen antrenör ve sporcularla bir araya geldi.
Vefa Salman, "Belediyemizin katkılarıyla düzenlenen 4. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası için gelen ülkeleri konuk ettik. Balkan ülkeleri ve şehirleri ile ülkemiz arasındaki dostluk bağının güçlendirilmesi amacıyla 28-29 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek turnuvada sporculara başarılar dilerim" dedi.
(EB-MŞ)
27.07.2017 16:11:23 TSI
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