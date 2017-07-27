Veteranlar turnuvasını Yalovaspor kazandı
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Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen 3. Yalova Group Veteranlar Turnuvasını Yalovaspor kazandı.
Yalova Amatör Saha 1'de oynanan final maçında Yalova Siirtliler Derneği'ni 4-1 yenen Yalovaspor şampiyonluk sevinci yaşadı. Ev sahibi ekipte kaleci Şenol Çakırgöz kurtarışlarıyla göz doldururken, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla İlkay Margılıçlı ise Yalovaspor adına maçın yıldızı oldu.
Şampiyon olan Yeşil Kırmızılı ekibe kupasını Yalova ASKF Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, ikinci olan Siirt ekibine ise yine Yalova ASKF Başkan Yardımcısı Yalçın Tokay takdim etti.
(EB-MŞ)
27.07.2017 16:17:10 TSI
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