ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Veteranlar turnuvasını Yalovaspor kazandı

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:15
Veteranlar turnuvasını Yalovaspor kazandı
Veteranlar turnuvasını Yalovaspor kazandı

(Fotoğraflı)

Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - Yalova Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından düzenlenen 3. Yalova Group Veteranlar Turnuvasını Yalovaspor kazandı.
Yalova Amatör Saha 1'de oynanan final maçında Yalova Siirtliler Derneği'ni 4-1 yenen Yalovaspor şampiyonluk sevinci yaşadı. Ev sahibi ekipte kaleci Şenol Çakırgöz kurtarışlarıyla göz doldururken, 2 gol ve 1 asistlik performansıyla İlkay Margılıçlı ise Yalovaspor adına maçın yıldızı oldu.
Şampiyon olan Yeşil Kırmızılı ekibe kupasını Yalova ASKF Başkan Yardımcısı Mehmet Öztürk, ikinci olan Siirt ekibine ise yine Yalova ASKF Başkan Yardımcısı Yalçın Tokay takdim etti.
(EB-MŞ)

27.07.2017 16:17:10 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Vali Yılmaz, başarılı antrenör ve sporcuyu ödüllendirdi
YEREL

VALİ YILMAZ, BAŞARILI ANTRENÖR VE SPORCUYU ÖDÜLLENDİRDİ
Yalova'da 4. Balkan Güreş Turnuvası başlıyor
YEREL

YALOVA'DA 4. BALKAN GÜREŞ TURNUVASI BAŞLIYOR