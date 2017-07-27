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Han Belediye Başkanı Şanlı, Vali Çakacak'ı ziyaret etti



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak'ı makamında ziyaret etti.

Başkan Şanlı'nın hayırlı olsun dileklerini kabul eden Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehrin meseleleri ile yakından ilgilenen yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti.

Han ilçesini tarihi ve kültürel değere sahip bir yer olarak nitelendiren Başkan Şanlı da, kendi sınırları içerisinde belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı. Vatandaşların istek ve taleplerini yerine getirmeye çalıştıklarını sözlerine ekleyen Başkan Erdal Şanlı, Vali Çakacak'a yeni görevinde başarılar diledi.

(İHA-AS-Y)



27.07.2017 16:18:26 TSI

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