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ATSO Başkanı Davut Çetin'den "Yapılandırma" Uyarısı



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ANTALYA (İHA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, "devlete ve kamu kurumlarına karşı birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 7020 sayılı Kanundan yararlanmaya devam etmek isteyenler, birinci taksitlerini 31 Temmuz akşamına kadar ödemeyi unutmasınlar" uyarısında bulundu.

ATSO Başkanı Davut Çetin, 7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun kapsamında yapılandırılan borçların 1. taksit ödeme döneminin devam ettiğini belirtti. Devlete ve kamu kurumlarına borçları bulunanların sunulan fırsatı kaçırmamasında fayda gördüğünü belirten Başkan Davut Çetin, "7020 sayılı kanun ile yapılan düzenlemelerle devlete ve kamu kurumlarına karşı borçların ödenmesi noktasında büyük kolaylıklar sağlanıyor. Ancak, kanunun getirdiği imkânlardan yararlanmaya devam edilmesi için ilk iki taksitin ödenmesi şart koşulmuş. Bu nedenle, bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin, birikmiş borçların ödenmesine büyük kolaylık sağlayan 7020 sayılı Kanundan yararlanmaya devam edebilmeleri için 31 Temmuz akşamına kadar 1. taksit ödemelerini yapmaları gerekiyor. Mükellefler ödemelerini, www.gib.gov.tr internet sayfasından, anlaşmalı bankalardan ve vergi dairelerinden yapabiliyorlar" dedi.

Odalara olan aidat borç asıllarının ödenmemiş kısmının da kanun kapsamına alındığını kaydeden Başkan Çetin, yapılandırma ve taksitlendirme imkânından yararlanmak isteyenler için de son başvuru tarihinin 31 Temmuz 2017 olarak belirlendiğini kaydetti.

(SÇ-SÇ-Y)



27.07.2017 16:20:56 TSI

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