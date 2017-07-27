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ÇOMÜ- Yunus Emre Enstitüsü yaz okulu başladı



(Fotoğraflı)



Utku Yaşar Cüce

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ve Yunus Emre Enstitüsü işbirliği çerçevesinde yürütülen çalışma ile yurt dışında Türkçe öğrenimi gören yabancı uyruklu öğrencilerin ülkemizde konuk edilmesi, Türkçeyi ve Türk kültürünü daha yakından yaşayarak öğrenmesini amaçlayan 2017 yaz okulu programı başladı.

57 ülkeden 700 öğrencinin ve kursiyerin katılım sağladığı yaz okuluna ÇOMÜ TÖMER, 13 ülkeden 18 öğrenciye ev sahipliği ile destek verecek. Katılımcılar üç hafta süresince, TÖMER'de gerçekleşecek olan Türkçe derslerinin yanı sıra birçok tarihi, coğrafi ve kültürel mekanı gezecek; ebru, çömlek, yemek, bağlama, halk oyunları gibi kültürel kurslara katılacaklar. Programın kapanışı ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşecek.

Çanakkale grubunu kabul eden TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, katılımcıları program hakkında bilgilendirdikten sonra yaz okulunun ilk dersleri gerçekleştirildi. Misafir öğrenciler, derslerden sonra ÇOMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem'i ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mirza Tokpunar'ı ziyaret ettiler.

Yaz okulu için ÇOMÜ'ye gelen öğrenciler, Eceabat Maydos Restaurant'ta düzenlenen akşam yemeğine katıldılar. Yemeğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Erdem, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Salih Zeki Genç, ÇOMÜ TÖMER Müdürü Prof. Dr. Bünyamin Bacak, Müdür Yardımcıları Okt. Cumali Yaşar ve Okt. Kemal Erkol, öğretim elemanları ve personelinin yanı sıra, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürü Osman Özkan, Eceabat Belediye Meclis Üyesi Timur Koşal ve ÇOMÜ TÖMER'in gönüllü destekçilerinden olan Tolgay Elçioğlu katıldı. Yemek davetinde söz alan Prof. Dr. Ahmet Erdem ve Prof. Dr. Bünyamin Bacak yaz okulu hakkında bilgiler vererek Türk dili ve Türk kültürü için önemini vurguladılar. Misafir öğrencilerin tek tek söz aldığı program öğrencilerin Türkçe, Türkiye ve Çanakkale hakkındaki duygularını paylaştıktan sonra son buldu.

(UYC)



27.07.2017 16:21:17 TSI

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