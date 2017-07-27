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Doğalgaz sızıntısı paniğe neden oldu



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de bir inşaatta meydana gelen doğalgaz sızıntısı mahalle sakinlerinde paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre, Osmangazi Mahallesi Dumlular Sokak üzerinde bulunan bir inşaatta doğalgaz sızıntısı meydana geldi. Durumu fark eden mahalle halkı olayı hemen ESGAZ ve İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, kısa sürede olaya müdahale ederken binanın bulunduğu sokak da kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Vatandaşlar panik yaşarken, durumun kontrol altına alınmasıyla vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

(KA-AS-Y)



27.07.2017 16:21:26 TSI

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