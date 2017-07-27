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Başkan Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:22
Başkan Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
Başkan Yılmaz, 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ankara'da "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nı ziyaret etti.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz 2 günlük Ankara temaslarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Töreni'nde açılışı yapılan "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nı ziyaret ederek sonlandırdı.
"Millet olarak destan yazdık"
Beştepe'de bulunan, hain darbe teşebbüsünde hayatını kaybeden şehit ve gazilerimizi sembolize eden "15 Temmuz Şehitler Anıtı"nı ziyaret eden Başkan Yılmaz, 15 Temmuz'da Millet olarak büyük bir kahramanlık destanı daha yazdığımızı ifade etti.Milletimiz büyük bir güç olduğunu ve millet olmanın ne olduğunu dünyaya gösterdi" ifadesini kullanan Başkan Yılmaz, "Terör ve destekçilerine karşı milli birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmek; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet duygusunu gelecek nesillere aktarmak amacıyla yapılan bu anıt, Türk Milleti'ne her zaman o karanlık geceyi ve karanlık geceyi aydınlatan o büyük zaferi hatırlatacaktır" açıklamasında bulundu.
(HT

27.07.2017 16:23:51 TSI
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