Gazi Park yeni görünümüne kavuştu





(Fotoğraflı)



SAMSUN (İHA) - İlkadım Belediyesi tarafından Samsun'un en eski dinlence ve sosyal yaşam merkezlerinden birisi olan Gazi Park baştan aşağıya yenilendi.



İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok'un talimatıyla Fen İşleri Müdürlüğü ve İlkadım Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekiplerce Samsun'un en eski dinlence ve sosyal yaşam merkezlerinden birisi olan Gazi Park'ın bozulan sert zeminleri, kullanım değerini yitirmiş çocuk oyun alanları ve oturma alanları, çay bahçeleri, daha işlevsel ve estetik bir hal alması amacıyla revize edildi. Alanda bulunan ve peyzaj değeri olmayan yabani bitkiler de alandan kaldırılarak, sert zeminleri yenilendi. Park yenilenmiş haliyle vatandaşların hizmetine sunuldu. Yapılan hizmetten vatandaşlar da memnun oldu.



"Parklarımızda her kesimden vatandaşımızı düşünüyoruz"

5 dönüm alan üzerine kurulan Gazi Park'ının yeni görünümüne kavuşmasından dolayı mutluluklarını ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, " Eskimiş olan görevini tam olarak göremeyen bir park konumuna doğru giden Gazi parkımız, yerinde yapılan dokunuşlarla vatandaşlarımızın beğenisini kazanmıştır. Güncelliğini yitirmiş zemine yapmış olduğumuz baskı beton ile zemini sağlamlaştırdık. Çocuklarımız için yapılan oyun gruplarını komple yeniledik. Vatandaşlarımızın parka giriş merdivenlerini ahşaptan güzel bir görüntü ile vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Engelliler için ve çocuk arabalarını girişlerini kolaylaştırmak için çocuk arabaları ve engelli girişi yaptık. Her kesimden vatandaşımızı düşündük. İsmi ve ağaçları dışında her şeyi yeniledik. Sadece ilçemiz ve Samsun'dan değil diğer illerimizden insanların ve turistlerin bu muhteşem tarihi Gazi Parkımıza akın edecekleri güzel bir park alanına dönüştürdük" diye konuştu.



"Parklarda yenileme çalışmalarımız devam edecek"

Çocuklarımıza ve her kesimden vatandaşımıza güven içerisinde, rahat zaman geçirebilecek alanlar yapmak için çalıştıklarını önemle vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, "İlçemizin her sokağına yapmış olduğumuz yeni parklar ile çocuklara güvenli yeni oyun alanları oluşturulmaya devam ediyoruz. Çocukların ve yetişkinlerin sosyal yaşantısını hareketlendirmek amacıyla ekiplerimiz ile ilçemizdeki eskimiş, kullanılmaz hale gelmiş parkların bakım, onarımına devam ederken, mahallerde uygun bulunan alanlara yeni çocuk parklarının yapımı için araştırmalarımız devam ediyor. Parklarımızda çocuklarımızın sağlıklı bir şekilde oyun oynayabilecekleri oyun alanları, yetişkinlerin kullanabileceği fitness alanları, basketbol sahaları, bank ve kamelyalar yapılırken her kesimden vatandaşımızın rahat bir nefes almak için geldiklerinde kendilerini bekleyen güzel peyzaj çalışmaları ile parklarımız gelen misafirlerini karşılayacak" dedi.

