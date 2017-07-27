ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Adapazarı Belediyesi tarafından mahalleler temizleniyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:26
Adapazarı Belediyesi tarafından mahalleler temizleniyor
Adapazarı Belediyesi tarafından mahalleler temizleniyor

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, günlük yaptığı rutin temizlik dışında mahallelerde 3 farklı ekiple genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.
Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mahallelerde yaptığı genel temizlik çalışmalarını yeni yerleşim bölgesi, merkez ve diğer mahallelerde devam ettiriyor. Her gün 3 farklı ekiple, farklı bölgelere dağıtılan yaya süpürge ekibi, mahallelerde çevreyi rahatsız eden otları keserek mahalleyi baştan sona süpürüyor. Belirli aralıklarla temizlenen mahallelerde gelişigüzel atılan çöpler kepçe yardımıyla toplanarak arkasından mini çöp süpürme aracıyla süpürülüyor. Temizlik İşleri Müdürü Nigar Bal, bünyelerinde oluşturulan 3 farklı ekibin her gün farklı mahallelerde genel temizlik yaptığını söyledi.
(BCT-Y)

27.07.2017 16:27:50 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Sakarya'da motosiklet ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL

SAKARYA'DA MOTOSİKLET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 YARALI
İçişleri Bakanlığı'nın MAKS projesinde pilot ilçe Serdivan
YEREL

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN MAKS PROJESİNDE PİLOT İLÇE SERDİVAN
Sapanca'da 'Gulyabani' adlı tiyatro gösterisi sahne alacak
YEREL

SAPANCA'DA 'GULYABANİ' ADLI TİYATRO GÖSTERİSİ SAHNE ALACAK
Kavaklar ve Turan Caddesi yenilendi
YEREL

KAVAKLAR VE TURAN CADDESİ YENİLENDİ
Akçay Barajı basına tanıtıldı
YEREL

AKÇAY BARAJI BASINA TANITILDI
SGM'de bin 750 öğrenci Kur'an öğreniyor
YEREL

SGM'DE BİN 750 ÖĞRENCİ KUR'AN ÖĞRENİYOR
AFAD, Tuzla Belediyesi Sivil Savunma AKT ekibine 'Arama Kurtarma' eğitimleri verdi
YEREL

AFAD, TUZLA BELEDİYESİ SİVİL SAVUNMA AKT EKİBİNE 'ARAMA KURTARMA' EĞİTİMLERİ VERDİ
Okul müdürleri değerlendirme toplantısında buluştu
YEREL

OKUL MÜDÜRLERİ DEĞERLENDİRME TOPLANTISINDA BULUŞTU
AFAD gönüllüleri yangına karşı müdahale eğitimleri alıyor
YEREL

AFAD GÖNÜLLÜLERİ YANGINA KARŞI MÜDAHALE EĞİTİMLERİ ALIYOR
OGM'den Sakarya'ya 42 milyon kredi desteği
YEREL

OGM'DEN SAKARYA'YA 42 MİLYON KREDİ DESTEĞİ
Sakarya'da 26 bin 499 kişi okuma yazma bilmiyor
YEREL

SAKARYA'DA 26 BİN 499 KİŞİ OKUMA YAZMA BİLMİYOR