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Adapazarı Belediyesi tarafından mahalleler temizleniyor



(Fotoğraflı)



SAKARYA (İHA) - Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, günlük yaptığı rutin temizlik dışında mahallelerde 3 farklı ekiple genel temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Adapazarı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü mahallelerde yaptığı genel temizlik çalışmalarını yeni yerleşim bölgesi, merkez ve diğer mahallelerde devam ettiriyor. Her gün 3 farklı ekiple, farklı bölgelere dağıtılan yaya süpürge ekibi, mahallelerde çevreyi rahatsız eden otları keserek mahalleyi baştan sona süpürüyor. Belirli aralıklarla temizlenen mahallelerde gelişigüzel atılan çöpler kepçe yardımıyla toplanarak arkasından mini çöp süpürme aracıyla süpürülüyor. Temizlik İşleri Müdürü Nigar Bal, bünyelerinde oluşturulan 3 farklı ekibin her gün farklı mahallelerde genel temizlik yaptığını söyledi.

(BCT-Y)



27.07.2017 16:27:50 TSI

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