YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. BUSKİ'den abonelerine vefa

BUSKİ'den abonelerine vefa



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Önemli altyapı projelerine imza atan BUSKİ Genel Müdürlüğü, ilk abonelerini unutmadı.

İlk abonelerini "vefa buluşması" organizasyonuyla Dobruca Sosyal Tesisleri'nde bir araya getiren BUSKİ, duygu dolu anlar yaşanmasına vesile oldu. Abonelerin BUSKİ'yle alakalı hatıralarının dile geldiği organizasyonda konuşan BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı, ilk abone kaydının 1968 yılında gerçekleştirildiğini belirtti. Süreç içerisinde 356 bin 985'lerde seyreden abone sayısının Haziran 2017 verilerine göre 1 milyon 256 bine ulaştığını vurgulayan Çetinavcı, "Bugün burada bu anlamlı buluşmada, her biri büyük BUSKİ ailesinin değerli bireyi olan abonelerimizin, siz çok kıymetli ilk temsilcilerini aileleriyle birlikte ağırlamanın onurunu yaşıyoruz. Sürekli dile getirdiğimiz gibi biz büyük bir aileyiz. Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla gerçekleştirdiğimiz yatırımların hayata geçirilmesinde, siz değerli abonelerimizden aldığımız desteğin büyük payı bulunuyor. Tekrarlamaktan büyük mutluluk duyuyorum. Biz, 1 milyon 256 bin kişilik büyük bir aileyiz" diye konuştu.

BUSKİ'nin nereden nereye geldiğini rakamlarla da ifade eden Çetinavcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Kuruluş yılımız olan 1989'da Bursa'mızdaki toplam kanalizasyon hattı 27 kilometre iken bugün 4 bin 500 kilometreye, içme suyu hattımız ise 231 kilometreden 8 bin 300 kilometreye ulaştı. Yatırımlarımızın yoğunluk kazandığı 2009'dan bugüne kadar geçen süreçte 4 bin 500 kilometrelik içme suyu hattı ile 2 bin 460 kilometrelik kanalizasyon hattı, 902 kilometrelik de yağmur suyu hattı gerçekleştirdik. İçme suyu şebekesinde gerçekleştirdiğimiz iyileştirmeler ile hem sudaki kayıp kaçakla mücadelede büyük başarı elde ettik hem de 'Bursa'da su çeşmeden içilir' gerçeğinin zihinlerde ve gönüllerde kabul görmesini sağladık. Bununla birlikte gerçekleştirdiğimiz büyük çevre yatırımlarıyla, sağlıklı ve sorunlarından arındırılmış altyapı ağı oluşturduk. Bütün bunları, Büyükşehir Belediyemizin vizyonuyla gerçekleştirdiğimizi bir kez daha huzurlarınızda önemle belirtmek istiyorum. Tabii bir de siz değerli abonelerimizden tahsil ettiğimiz faturalardan elde edilen gelirin, bu büyük yatırımların motor gücünü oluşturduğunu yine huzurlarınızda vurgulamakta yarar görüyorum."

Çetinavcı, sözlerinin sonunda etkinliğe "onur konuğu" olarak davet edilen duayen sinema sanatçısı Eşref Kolçak'a da katılımlarından dolayı teşekkür etti. Çetinavcı ayrıca, yakın geçmişte hayatını kaybeden Eşref Kolçak'ın sanatçı oğlu Harun Kolçak'ın kaybından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, başsağlığı dileğinde bulundu.

Sanatçı Eşref Kolçak da BUSKİ'nin davetinden büyük onur duyduğunu belirterek, organizasyonun düzenlenmesinde BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından BUSKİ'nin en eski abonelerine hediyeler takdim edildi.

BUSKİ'nin ilk aboneleri kendilerine gösterilen ilgi ve sergilenen misafirperverlik dolayısıyla BUSKİ Genel Müdürü İsmail Hakkı Çetinavcı'ya teşekkür etti.

Aboneler, BUSKİ'nin çalışmalarından duydukları memnuniyeti de dile getirdi.

Organizasyonda; BUSKİ Yönetim Kurulu Üyeleri Ekrem Yıldız, Osman Zengin, BUSKİ Genel Müdür Yardımcıları Güngör Gülenç, Adem Vural, BUSKİ Abone İşleri Dairesi Başkanı Cemal Sevinç ile şube müdürleri ve BUSKİ çalışanları da hazır bulundu.

(MŞ)



27.07.2017 16:27:50 TSI

NNNN

