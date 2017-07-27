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Belediye Başkanı Mehmed Ali Saraoğlu'ndan teknik inceleme gezisi



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Mimar Sabri Perşan ve Gediz Termal Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti Müdürü İsmail Cingöz termal suyun kullanım alanlarının çeşitlendirilmesi hususunda gözlemlerde bulunmak ve iade-i ziyaret için Afyonkarahisar'da bulunan Afyon Jeotermal A.Ş.(AFJET)'e teknik ziyarette bulundu.

Afyon Jeotermal A.Ş. (AFJET)Genel Müdürü Jeoloji Yüksek Mühendisi Dr. Yusuf Ulutürk'ü makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında istişarelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu ve beraberindekiler daha sonra AFJET A.Ş'ince yürütülen termal su kullanım alanları ve tesislerini yerinde incelediler. Teknik inceleme gezisine AFJET A.Ş Jeofizik Mühendisi Bekir Çengelci de eşlik etti,

Gezinin son derece verimli geçtiğini belirten Başkan Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, Gediz Termal Turizm Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.' nin de termal suların kullanımında daha aktif rol alması gerektiğini düşündüğünü ifade etti.

Bu tür karşılıklı ziyaretlerin fikir paylaşımı noktasında faydalı olacağını, AFJET A.Ş ile Termal suların kullanımı konusunda karşılıklı ziyaretlerin devamının önemine vurgu yapan Başkan Saraoğlu: "AFJET A.Ş 'nin yürüttüğü çalışmaların bölgemiz ve ülkemiz adına gurur verici çalışmalardır ve mutlaka örnek alınması gerekir. AFJET A.Ş. Genel Müdürü Dr. Yusuf Ulutürk'e ve ekibine çalışmalarından, bilgi birikimlerini bizimle paylaşımlarından ve ayrıca misafirperverliklerinden dolayı şahsım ve ekibim adına teşekkür ediyorum" dedi.(EFE)



27.07.2017 16:28:36 TSI

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