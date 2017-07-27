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Korsan taksicilerden sonra "korsan elektrikçiler"



(Fotoğraflı)



Şahin Binici

SAMSUN (İHA) - Samsun Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Osman Saka, piyasada korsan taksiciler gibi korsan elektrikçilerin kol gezdiğini söyledi.

Piyasada kaçak yollardan çalışan elektrikçileri "korsan elektrikçiler" olarak adlandıran Elektrik ve Elektronik Teknisyenleri Odası Başkanı Osman Saka, "Yıllardır kaçak olarak çalışan elektrikçilerle mücadele ediyoruz. Biz devlete vergisini veren ve yasal yollardan çalışan elektrikçiler olarak bu durumdan çok mağduruz. Korsan elektrikçiler, devlete vergisini veren, SGK'sını ödeyen meslektaşlarımızın kanayan yarası oldu. Bu kişiler devletten vergi kaçırarak çalışıyor. Bu da haksız rekabeti beraberinde getiriyor. Bu konuyla ilgili gerekli yerlerle çalışmalarımızı sürdürerek korsan ile mücadele edeceğiz. Kaçak çalışanlara artık nefes aldırmayacağız. Oda olarak onların peşindeyiz" dedi.



"Çok basit işçilik yapıyorlar"

Korsan olarak çalışan elektrikçilerin yaptıkları işlerin oldukça dayanıksız olduğunu ifade eden Saka, "Korsanların yaptıkları işçilik çok basit. Adamlar ne dükkan kirası veriyor ne de bir yere bağlı çalışıyor. Eline bir yıldız tornavidayla bir kablo alıp ben elektrikçiyim diye ortalıkta dolaşıyor. Bazı vatandaşlarımız fazla para vermemek için bu kişilere evlerinin elektrik aksamını emanet ediyor. Ancak başlarına gelecek tehlikeyi bilmiyorlar. Allah göstermesin elektik ile şaka olmaz. Yapılan yanlış bir çalışma, yangına davetiye çıkarabilir. O yüzden çok dikkatli olunması gerekir. Bizim vatandaşlarımızdan ricamız, korsan elektrikçi gördüklerinde ve ya duyduklarında odamızı arayarak bize bildirsinler" diye konuştu.

(ŞB-SLH)



27.07.2017 16:29:26 TSI

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