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Kapalı spor salonu yenileniyor

27 Temmuz 2017 Perşembe, 16:28
Kapalı spor salonu yenileniyor
Kapalı spor salonu yenileniyor

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunda tadilata gidildi.
Adıyaman'ın en eski spor tesislerinden biri olan Cumhuriyet Kapalı Spor Salonunun, uzun yılların yorgunluğunu gerçekleştirilen onarım ile üzerinden atacağını belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, "1976 yılında yapılan ve ilimizin en eski spor tesislerinden biri olan kapalı spor salonumuzu son derece modern bir hale getirmek için çalışmalarımız başladı. Salonda yapılan faaliyetlerin daha verimli olması için baştan sona büyük bir tadilat yapıyoruz. Bu salonun zemininden tribündeki oturma alanına, çatısından soyunma odalarına ve aydınlatma sisteminin yanı sıra salon çevresinin beton parkeler döşenmesine kadar yeniden yapılandırıp baştan sona genel bir bakımı yapılarak en kısa zamanda hizmete girmesi için gayret ediyoruz. Çünkü bu salonumuz ilimizin merkezinde olması nedeniyle birçok spor faaliyetlerinde kullanılıyor. Uzun yıllardan beridir yıpranan binamızın halkımıza ve sporcularımıza yakışır bir şekilde daha modern bir hale getirmek için başlattığımız tadilat çalışmaları tüm hızıyla devam etmektedir" dedi.
(CK-SD-Y)

27.07.2017 16:30:15 TSI
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