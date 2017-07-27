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Tatvan'da 'koordinasyon' toplantısı



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde koordinasyon toplantısı düzenlendi.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan başkanlığında Tatvan Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya; kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Kaymakam Özkan, "Sorunlarınızı, taleplerinizi dinlemek üzere toplanmış bulunuyoruz. Bütün kurum amirlerimiz sizi dinlemek, sorunlarınızı çözmek için buradalar. Sorun ve taleplerinizi iletmenizi istiyorum" dedi.

Bunun üzerine muhtarlar, sorunlarını ifade ederek ilgili kurum amirleri ise bunlara cevap verdi.

Soru-cevap ve talep iletme bölümünden sonra değerlendirme konuşmasını yapan Kaymakam Özkan, ihtiyaç sahibi vatandaşların muhtarlar tarafından vakit kaybedilmeden ilgili kurumlara iletilmesini istedi. Engelli, hasta, yaşlı, şehit yakını, gazilerin sorunlarını muhtarların takip etmesini, özellikle vatandaşa hizmet noktasında görev ihmali olduğu anda yasal işlem başlatacağını söyleyen Kaymakam Özkan, "Değerli muhtarlarım, malumunuz ülkemiz, özellikle bölücü terör örgütü PKK ve yıkıcı terör örgütü FETÖ ile ciddi bir mücadele içindedir. Bizim bu bölgede yaptığımız iş terörle mücadele safhasını aşmıştır. Artık bundan sonraki süreç terörü ve terör örgütlerini tasfiye etme sürecidir. Bütün yurt sathında özellikle bölgemizde bu terör tasfiye süreci Silahlı Kuvvetler başta olmak üzere emniyet ve jandarma birimlerimizin çok azimli bir mücadelesiyle sürdürülüyor. Çok büyük başarılar elde ediliyor. Artık PKK terör örgütü eylem yapabilme kabiliyetini büyük oranda kaybetmiştir. Tüm gücümüzle, kuvvetimizle bu terör örgütüyle mücadele etmeye, bu terör örgütünü tasfiye etmeye devam edeceğiz. Bu noktada tabi muhtarlarımıza da önemli görevler düşüyor. Muhtarlarımız görev yaptıkları köy ve mahallelerde esasında devletin temsilcisidirler. Bu çerçevede tüm muhtarlarımız kendi köy ve mahallelerindeki terörle mücadele konusunda elde ettikleri bilgileri hiç geciktirmeksizin doğrudan yetkili güvenlik birimlerine aktarması sadece bir vatandaşlık görevi değil, aynı zamanda muhtarlarımızın kanundan kaynaklanan bir görevidir. Ben hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum ve bu hassasiyetin bundan sonra da aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin altını çiziyorum. Çünkü bu mücadele askerin, polisin, jandarmanın tek başına yapabileceği bir mücadele değil, topyekûn yapılması gereken bir mücadeledir. Onun için hem vatandaşlarımızın hem muhtarlarımızın bu mücadelede bizlere destek vermeye devam etmeleri büyük önem arz etmektedir" diye konuştu.

(HO-MSA-Y)



27.07.2017 16:32:39 TSI

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